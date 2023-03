La mission des BücherFrauen est avant tout féministe

ActuaLitté : Quand et comment s'est constitué le réseau BücherFrauen e.V. ?

Charlotte Fondraz : L’association a été créée le 23 novembre 1990 à Munich pour construire un réseau professionnel de femmes issues du monde du livre. C’était à l’occasion de la WiP-party, la soirée festive de l’association anglaise Women-in-Publishing, qui a lieu tous les ans lors de la Foire du Livre à Francfort. Des membres WiP germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse) ont ensuite créé les BücherFrauen à l’image de l’association anglaise.

Nos membres viennent du commerce du livre, des maisons d’édition, des agences littéraires et de tous les domaines d’activité autour du livre, car « la branche est féminine ».

Quelles sont ses missions et ses actions ?

Charlotte Fondraz : La mission des BücherFrauen est avant tout féministe. Nous nous soutenons mutuellement, nous nous engageons en matière de politique sociale et nous sommes contre les discriminations, quelles qu’elles soient.

L’association des BücherFrauen est basée sur le bénévolat. Chez nous, « chaque Bücherfrau représente le réseau », car nous fonctionnons en démocratie directe.

Le réseau comprend 15 catégories régionales. Pour des projets interrégionaux, nous formons des groupes de travail, par exemple pour organiser les actions de formation continue de la BücherFrauen-Akademie ou encore pour la mise en place de la Feministische Buchwoche.

Nous avons également mis en place un système de mentorat ainsi qu’un prix littéraire, la « Christine ». Le nom a été choisi en référence à Christine de Pizan (1364 - 1430), une des premières écrivaines à avoir vécu de son travail.

De plus, nous élisons la « BücherFrau de l’année », à l’occasion du salon du livre à Francfort, et cela depuis 1996. Cette personne n’est pas obligatoirement un membre de notre réseau mais une femme qui s’est engagée de manière exemplaire pour les femmes dans le domaine du livre. La dernière lauréate, la BücherFrau 2022, est Zoë Beck, une autrice, éditrice et traductrice.

Finalement, pour faire entendre nos voix au plan politique, l’association des BücherFrauen est membre d’organisations de lobbying comme le Deutscher Frauenrat (Conseil des Femmes allemand) ou encore la Deutsche Literaturkonferenz.

Combien de membres compte le réseau ?

Charlotte Fondraz : Environ 900.

En France, les niveaux de rémunération désavantagent encore considérablement les femmes, dans le secteur littéraire. Quelle est la situation en Allemagne ? Des chiffres précis sont-ils disponibles à ce sujet ?

Charlotte Fondraz : La différence de rémunération entre les sexes ne baisse que lentement. En 2020, le

« gender pay gap » en Allemagne était, selon l’office allemand de la statistique (Statistisches Bundesamt) de 18 % environ (de 20 % dans les anciens Länder et de 6 % dans les nouveaux). Cela est valable aussi pour les professions culturelles.

Le projet de recherche #frauenzählen (un jeu de mot signifiant à la fois « compter les femmes » et « les femmes comptent ») concerne la visibilité des femmes dans les médias et la culture.

On peut y lire que, par exemple, deux tiers des critiques de livres rendent hommage à des œuvres d’hommes. Dans les livres de non-fiction et les polars, la relation est même de cinq pour un. Bref, les auteurs et les critiques masculins dominent la branche littéraire en Allemagne. Les ouvrages, de genre à connotation intellectuelle ou masculine comme les non-fictions et les polars, écrits par des hommes sont surreprésentés dans la critique et les médias, par rapport aux ouvrages écrits par des femmes. Le seul genre littéraire visible à parts égales est le genre jeunesse.

Les pouvoirs publics allemands ont-ils mis en œuvre des actions en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine du livre ? Lesquelles ? D'autres initiatives sont-elles envisagées ?

Charlotte Fondraz : En fait, je n’ai rien trouvé sur ce sujet. Le gender-pay-gap est un problème général qui ne concerne pas que l’Allemagne, ni même que l’Europe. Mais toutes les femmes concernées dans les pays de l’OSCE peuvent saisir la justice. Toutefois, les changements sont très lents.

La Feministische Buchwoche sera-t-elle accompagnée par des fonds publics ?

Charlotte Fondraz : Au niveau national non. Puisque les événements sont organisés de manière autonome, il est possible que certains événements puissent profiter d’une aide publique régionale. La Feministische Buchwoche n’est possible que grâce à l’action conjuguée d’acteurs publics locaux (bibliothèques municipales par exemple) mais surtout d’acteurs privés (libraires, autrices, traductrices etc.) et de bénévoles.



La Feministische Buchwoche met en avant les traductrices : la mention des noms des autrices d'une traduction par l'éditeur est-elle obligatoire en Allemagne ?

Charlotte Fondraz : En fait, c’est surtout notre « Jahresthema 2023 », le sujet de l’année 2023 des BücherFrauen, qui met en avant les traductrices pour souligner leur travail dans le monde du livre.

Oui, c’est obligatoire et d’ailleurs, les traductrices et traducteurs littéraires sont les auteurs de leurs traductions. Mais pour autant, il est vrai que souvent, ils sont rarement mis en avant.

Les éditeurs sont-ils engagés pour l'amélioration des rémunérations et de la visibilité des traductrices ?

Charlotte Fondraz : Cela dépend beaucoup de la maison d’édition. Mais en ce qui concerne les traductions au sens large, j’ai souvent lu et entendu (même vécu, car j’ai moi-même travaillé comme traductrice pendant quelques années) que les honoraires pour la traduction n’ont pas augmenté de manière significative au cours des 20 dernières années au moins.

Photographie : illustration, raymondclarkeimages, CC BY-NC 2.0