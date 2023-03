Sofiane Zermani et Érik Orsenna encouragent à lire 15 minutes

Cet événement symbolique vise à remettre la lecture au cœur de notre quotidien, en nous donnant envie de lire 15 minutes par jour... ou plus !

En mobilisant les écoles, les entreprises, les administrations, les associations... et en manifestant notre attachement collectif aux livres, cette opération nationale a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture, et d’encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.

Pour cela, le CNL invite les structures souhaitant participer au Quart d’heure de lecture national à s’inscrire sur son site internet et à partager leur initiative via les réseaux sociaux avec le mot-dièse #10marsjelis. Afin d’accompagner la mobilisation de tous, le CNL propose sur son site un guide pratique et des extraits d’ouvrages mis à disposition par les éditeurs partenaires.

Le 9 mars 2023, Air France, s’associera - avec un jour d’anticipation - au quart-d ’heure de lecture national organisé par le Centre National du Livre (CNL). L’occasion d’accueillir l’écrivain Erik Orsenna dans une rencontre animée par Marie-Madeleine Rigopoulos journaliste et directrice artistique du Festival du Livre de Paris.

Cet échange autour du voyage, et de son écriture, sera ouverte aux collaborateurs d’Air France sur site et en direct sur le canal vidéo de l’entreprise. Par ailleurs, 7000 sets de table dévoileront dans onze restaurants d’entreprise d’Air France de très beaux textes de voyage.

Pour participer au « quart d’heure de lecture » national #10marsjelis, c'est ici.

Crédits photo ©David Delaplace / Francesca Mantovani © Editions Gallimard