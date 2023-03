Anne Clerc quitte son poste de délégué général à la Charte

Anne Clerc explique dans un communiqué que malgré « cette bienveillance et cette envie de défendre au mieux les intérêts des auteurs et des autrices », elle a décidé « d’explorer un autre domaine dans lequel je suis très engagée à titre bénévole depuis maintenant 2 ans : la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. »

Et de continuer : « J’espère retrouver une même qualité d’échanges dans mes relations professionnelles à venir. Je suivrai toujours attentivement les actions et projets de la Charte, et la production en littérature de jeunesse, qui sera certainement un outil à promouvoir et à utiliser dans mes missions prochaines. »

Enfin, elle « souhaite le meilleur aux acteurs et actrices de cette association qui œuvrent au quotidien pour la défense de toute la profession ».

Le premier rôle que s'est donné la Charte est de veiller à la défense des droits et du statut des auteurs. Elle les représente auprès des pouvoirs publics pour s’exprimer en leur nom lors des réformes, mène des luttes sociales pour améliorer leurs conditions de travail et de rémunération, les informe sur leurs droits (brochures, tables rondes) et les aide concrètement (aide juridique gratuite).

Son poste de délégué général est à présent à pourvoir à la Charte. La fiche est à découvrir ci-dessous.