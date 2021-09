L'équipe de la Charte accueille sa déléguée générale, Anne Clerc

La diversité de son parcours professionnel lui a permis d’évoluer dans des réseaux divers (maisons d’édition, associations culturelles, établissements de lecture publique, etc.) et de l’économie sociale et solidaire. Sa polyvalence et son expérience de terrain lui permettent d'investir pleinement cette fonction de déléguée générale, une réelle nouveauté pour la Charte.

L'évolution du poste de direction vers une délégation générale met en relief le besoin pour l'association de s'ouvrir et de porter la parole collective auprès des institutions et organisations partenaires.

En tant que déléguée générale de l'Association des archivistes français elle a mobilisé les élu·es, les médias et l’opinion publique pour promouvoir, défendre et protéger l’accès au « document »; un droit qui doit être préservé, tant pour les producteurs que pour les publics. Nul doute qu'elle saura utiliser ses compétences pour œuvrer à faire entendre la voix des auteur·rices et des illustrateur·rices auprès des institutions publiques.

Épaulée par les co-président·es, Anne aura à cœur d'agir pour la création d’un véritable statut d'artiste-auteur·rice et de promouvoir la littérature jeunesse à travers les projets de la Charte dans toute la sphère du livre.

« Une association comme la Charte apporte une expertise technique conséquente, sert les intérêts de ses adhérent·es qu’elle accompagne, promeut et conseille. Elle identifie des problématiques en étant en prise directe avec la réalité et l’actualité des auteur·rices et des illustrateur·rices », indique Anne Clerc.

Et d'ajouter : « Les décideurs, les élu·es et les institutions ont tout intérêt à dialoguer avec la Charte afin de bénéficier de ses propositions et de ses initiatives, créer un espace de dialogue structuré et constructif. Faire entendre la voix des administrateur·rices et des adhérent·es de la Charte, s’organiser, se mobiliser, peser sur les politiques publiques, sont autant d’actions que je souhaite conduire. »