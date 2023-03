Face aux dysfonctionnements de l’IRCEC, une action collective

« L’adresse libellée n’était pas la bonne », « Je n’ai jamais reçu leurs courriers », « Un huissier m’a adressé une injonction à payer »… Les récits passent, mais demeurent identiques : les artistes-auteurs semblent véritablement martyrisés par un organisme dont les réserves s’établissaient en 2021 à 536 millions € — soit 23 années de prestations.

Bien entendu, l’IRCEC reverse : 22,83 millions € en 2021, tout en revendiquant la stabilité de son modèle. Mais côté cotisants, on panique et saisit le syndicat professionnel.

Problèmes de communications

Forte de dizaines de témoignages concordants, la Ligue des auteurs professionnels a choisi de porter le fer, énumérant dans un inventaire qui donnerait la nausée à Prévert, la liste des doléances.

• saisie d’huissiers pour des cotisations pour lesquelles aucune relance n’a été reçue, et alors que le portail individuel indique “aucune cotisation due” (impliquant alors des frais de recouvrement et des pénalités de retard exorbitants à la charge de l'artiste-auteur ou autrice) ;

• décision unilatérale de ne pas transmettre, entre 2017 et 2021, les dossiers des auteurs du livre à la Sofia, pourtant censée prendre en charge la moitié des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire ;

• mauvaise identification et information des autrices et auteurs (certains courriers ont été adressés à… la banque d’une autrice !) ; informations par téléphone défaillantes : on indique à des artistes-auteurs et autrices qu’ils/elles n’ont “rien à faire”... et ils reçoivent deux ans plus tard un avis d’huissier ; absence de réponse au téléphone et par mail ;

• absence d’information sur les décisions des Commissions de Recours à l’Amiable auxquels sont pourtant renvoyés les AA (et qui ne semblent pas suspensifs des envois d’huissiers !) ; demande de remboursement d’une Aide Financière Pandémie attribuée en 2020 aux conditions de diffusion et d'attribution opaques et qui semble faire l'objet d'une "campagne de rappel" sur la base de vérifications complémentaires en 2023.

• publicité autour de la “rentabilité” des fonds IRCEC, allant jusqu’à 11% de rendement/an… là où la majorité des fonds similaires sont autour de 7%.

Sur « plusieurs médiations » tentées, la Ligue apprécie que certaines aient abouti, mais souligne surtout une inertie générale et persistente. Et de pointer que les pratiques n'évoluent pas « dans le bon sens, et que toutes les clarifications promises au cours de nos rencontres n’ont pas été apportées ».

Mieux encore, des demandes de recouvrement ciblent maintenant les universitaires – moins informés encore, et victimes de saisies sur salaire, « sans fondement juridique », relève la Ligue.

Mutualiser les ressources

Dans ce contexte, le syndicat interpelle l’IRCEC, à travers une pétition, réclamant la fin d’agissements et méthodes « contraires à l’intérêt de notre profession ».

« Nous demandons à l’IRCEC de procéder sans délai à la suspension de toutes les procédures de recouvrement en cours et de mettre en œuvre des méthodes de travail dans le respect des droits des professionnels concernés. » – Ligue des auteurs professionnels

La pétition est à retrouver à cette adresse.

En parallèle, le syndicat lance un appel à témoignages, afin de collecter toutes les expériences de « dysfonctionnements et problèmes ». Ces éléments abonderont une future action collective, en documentant « une argumentation solide pour démontrer que ces méthodes de gestion ne sont pas acceptables ».

Agir ensemble et efficacement

De fait, la Ligue prévoit de se greffer à des actions personnelles, pour faire monter la pression. En effet, devenue un syndicat en 2021, elle peut, en vertu de l’article 2 de ses statuts, s’investir dans un contentieux par voie d’action dans l’intérêt collectif de la profession. On se souvient en ce sens que le Conseil d’État avait considéré que la Ligue avait un intérêt à agir et d’attaquer l’ordonnance du 12 mai 2012 puisque celle-ci avait un impact fort sur les droits des artistes-auteurs professionnels.

Outre cette voie d’action classique, l'action par voie d’intervention existe également. Ce type de demande est prévu à l’article 66 du Code de procédure civile. À côté des parties à l’instance, il arrive assez fréquemment qu’en cours de procès, d’autres parties, jusqu’alors tierces, interviennent. La Ligue pourrait alors s’investir dans un contentieux par voie d’intervention, à côté d’un adhérent qui défendrait son intérêt personnel, sauf qu’elle agirait pour la défense d’intérêts collectifs.

Campagne de dénigrement

Contacté par ActuaLitté, l’IRCEC a assuré que les réponses aux multiples accusations portées se trouveraient sur son site. Fait intéressant, nous répondent Patrick Lemaître, président de la caisse, et Victor Galvao, le directeur : « Nous avons constaté cette campagne de dénigrement de notre Caisse de retraite complémentaire, l’IRCEC, sur Twitter relayée par la Ligue des auteurs professionnels. »

Il est fascinant de constater que la présidence et la direction confondent effets et origines, ne saisissant pas que la Ligue est à l’origine de la pétition – n'agissant pas comme un simple relai… Pour autant, aucune de nos interrogations sur les vilains dysfonctionnements constatés n’a pu obtenir de réelles précisions.

Car, aux problématiques logistiques s’ajoutent d’autres raisons de froncer les sourcils : sur son site, la caisse indique être placée sous une double tutelle, Culture et Santé. Or, son guide 2023 indique que la tutelle est celle du ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion. Une transition pas encore assez assumée pour devenir officielle — et à qui on imputerait hâtivement les désordres recensés, en regard de ceux déjà observés par le passé.

Les cotisants ignoreront donc encore longtemps comment les informations les concernant sont mises à jour, et plus encore, quelles mesures l’IRCEC entend mettre en place pour remédier à ce chaos administratif. En outre, ActuaLitté aura fait l’expérience du désintérêt de l’IRCEC et de son peu de considération — ce qui abonderait, si besoin, dans le sens des accusations portées.

Si un adhérent n'a pas d'interlocuteur, comment imaginer que la presse en obtienne ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Manifestation contre la réforme des retraites