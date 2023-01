Remontés à la surface, des dessins de Riad Sattouf mis en cause

Superstar du monde de la BD et au-delà, Riad Sattouf peut se targuer d’une armoire à trophées bien remplie : César du meilleur premier film pour Les Beaux Gosses en 2010, double lauréat du fauve d’or pour le 3e tome de Pascal Brutal en 2010 et le 1er tome de L’Arabe du futur en 2015... N'en jetez plus ?

Ah, si : l’auteur est dorénavant Grand Prix de la ville d’Angoulême 2023 pour l’ensemble de son œuvre. Il rejoint ainsi des Druillet, Mœbius ou Bilal dans le panthéon du 9e art.

À LIRE : Riad Sattouf, l'autopubliée de la BD, reçoit le Grand Prix 2023

Retour au collège

La consécration du populaire dessinateur, régulièrement dans le top 10 des meilleures ventes de la semaine, intervient alors qu'il vient de conclure sa saga à succès L’Arabe du futur (plus de 2,9 millions d'exemplaires, données Edistat).

S'il finalise actuellement l’avant-dernier tome des Cahiers d’Esther, une œuvre nettement plus ancienne refait surface. Dans un tweet survenu en réaction à la remise du Grand Prix, une internaute a remis en avant des planches de la BD Retour au collège (2005, Hachette Littérature). Et de dénoncer des dessins qui mettent en scène des « fantasmes sur des enfants » – l'auteur n'avait que 27 ans.

Des dessins qui avaient déjà été pointés en juillet 2022 par l'illustratrice Marie Boisseau et qui servent à illustrer la colère de l'internaute.

Pour cet album, le dessinateur avait passé 15 jours en immersion dans une classe de 3e, dans l’un des meilleurs établissements parisiens. Dans l’ouvrage, certaines adolescentes sont dessinées exhibant leurs sous-vêtements, lançant des regards complices vers l'alter ego BD de Riad Sattouf. Une séquence présente figure également un rêve ou un cauchemar, où elles sont nues et en réclamant des punitions corporelles. Le narrateur se réveille en sueur et paniqué d’avoir eu de telles projections.

Toute la difficulté tient à ce que l’ouvrage serait ouvertement autobiographique, alors que son rôle au sein du collège était d’observer les allées et venues des élèves.

L'ombre de Vivès plane

Les messages n'ont pas encore viré à la polémique et FIBD se passerait volontiers d'une nouvelle controverse. Mi-décembre, Bastien Vivès, autre figure du 9e art, a été accusé de promotion de la pédopornographie tant dans ses ouvrages qu'à travers certaines déclarations publiques.

À LIRE : À l'approche d'Angoulême, l'affaire Bastien Vivès relancée

Après plusieurs jours de débats et une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, l’exposition qui lui était consacrée à Angoulême fut annulée, suite à des « menaces physiques » visant l’auteur et les organisateurs.

Il n’en a pas fallu plus pour que les internautes établissent un parallèle entre les deux auteurs. D'autres se montrent toutefois consternés devant les commentaires visant Sattouf.

Début janvier, le parquet de Nanterre a confirmé qu’une enquête préliminaire pour diffusion d’images pédopornographiques était ouverte à l’encontre de Bastien Vivès et ses deux maisons d’édition, Glénat et Les Requins Marteaux.

ActuaLitté a cherché à contacter Riad Sattouf ainsi qu’un responsable de la publication de Retour au collège au sein du groupe Hachette Livres pour obtenir une réaction. Nous restons sans réponse pour le moment.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - En 2023, la 50e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême