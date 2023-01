Viol d'une esclave : “une scène ni gratuite ni complaisante” pour Antoine Gallimard

En découvrant le livre de Paula Jacques, Blue Pearl, le corps enseignant de ce collège-lycée privé a frémi. Ce récit parle d’esclavage et de traite des noirs dans une plantation de Virginie du sud — donc de la violence exercée par les maîtres sur leurs esclaves.

« Comment pouvez-vous proposer à de jeunes lecteurs un livre aussi violent ? » interrogeaient-ils, indignés par la lecture. De malaise en mal-être, le paroxysme était une scène d’agression sexuelle, au chapitre 13. L'équipe pédagique a conclu que la maison Gallimard jeunesse avait trahi leur confiance, déplorant « les conséquences psychologiques néfastes que pourrait avoir une telle lecture sur de très jeunes lecteurs ».

Blue Pearl, récit “nécessaire”

Dans la réponse que le président du groupe éponyme leur adresse, Antoine Gallimard se désole de lire que l’ouvrage les « a heurtés en ce qu’il comporterait des scènes mal adaptées à un public de jeunes collégiens ». Et propose quelques éléments permettant de mieux comprendre tant la démarche de l’autrice que celle de ses éditeurs.

Un peu d’histoire

Paula Jacques a en effet raconté l’histoire d’une jeune esclave noire dans le sud des États-Unis au XIXe siècle, portant une attention particulière au « contexte historique dans sa réalité violente ». Et ce, sans omettre les « abus sexuels dont les jeunes filles esclaves étaient souvent victimes », indique Antoine Gallimard. Or, « le récit d’une tentative de viol […] une scène centrale […] n’est à nos yeux ni gratuite ni complaisante ».

Il nous semble également que l’autrice, au-delà des aspects dramatiques, a montré la force et les ressources de la jeune fille, l’espoir d’une condition meilleure, une course résolument tournée vers l’avenir et la reconquête de sa dignité. – Antoine Gallimard

Un texte plébiscité et apprécié

L'ouvrage a reçu des critiques favorables qui ne minimisaient pas la dureté de Blue Pearl. Que ce soit France Inter, Télérama, Mon quotidien ou Le Parisien et même Les Échos, le texte a fait l’unanimité. Dans la presse, on insistait « sur la qualité littéraire, et parfois la nécessité, du texte », ajoute-t-il.

En outre, l’Association des Bibliothécaires de France et celle des Librairies Spécialisées Jeunesse — Librairies Sorcières — ont également salué le roman, qui avait été retenu en première sélection du Prix Sorcières 2021. « Un délicat roman historique qui retrace le quotidien d’une petite fille esclave, et le périple de sa famille en proie à tous les dangers sur la route vers la liberté », relevait le jury.

De même, le 33e prix des Incorruptibles pour la tranche d’élèves 5e/4e l’avait aussi retenu — leur comité de lecture réunissant 1200 professionnels du livre et de l’éducation et notamment de très nombreux enseignants et professeurs.

Cette bonne réception nous conforte dans l’idée que ce texte a toute sa place dans notre collection Folio Junior et dans la sélection de notre Prix des collégiens. Si nous comprenons que votre lecture de Blue Pearl a été — et sans doute restera — différente de la nôtre, nous espérons que cette réponse a pu vous éclairer sur nos raisons de publier le roman de Paula Jacques. – Antoine Gallimard

Car, en somme, cette histoire « reflétait bien notre éditoriale conviction en littérature jeunesse : on peut parler de tout, faire naître tous les débats, tant que la forme est adaptée »

La réponse dans son intégralité est disponible ci-après :

