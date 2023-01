Les Humanoïdes Associés intègrent les éditions L'Homme Sans Nom

À la veille de son 50e anniversaire, le groupe Les Humanoïdes Associés, créé en 1974, annonce l'accueil des éditions L'Homme Sans Nom dans son giron. Ce « nouveau départ » pour la structure éditoriale de Dimitri Pawlowski « signifie pour HSN plus d'amplitude pour explorer de nouvelles pistes éditoriales toujours plus audacieuses, et plus de moyens pour soutenir les lancements ».

Lancée en 2009, la structure reste indépendante et son catalogue diffusé par Harmonia Mundi. Dimitri Pawlowski devient directeur de collection, avec François-Xavier Pavion en charge du graphisme et de la maquette. Les tirages des différents titres publiés devraient aussi profiter de ce rapprochement avec Les Humanos.

Les éditions de l’Homme Sans Nom (« éditions HSN ») « ont à cœur de découvrir de nouvelles plumes francophones dans le domaine de l’imaginaire au sens large (SF, fantasy, fantastique, polar & thriller) depuis 2011 », précise la maison. 40 titres ont été publiés depuis sa création, parmi lesquels plus du tiers ont été repris en poche. Ses romans cumulent une vingtaine de nominations à divers prix littéraires (GPI, Prix Imaginales, Prix Masterton, Prix Hors Concours, etc.).

En 2021, les éditions de L'Homme Sans Nom ont réalisé un chiffre d'affaires de 321.000 €, en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente.

À LIRE: Jean-Pierre Dionnet : “Un magazine comme Métal Hurlant sert à progresser”

Signalons aussi la nomination de Marie-Christine Conchon au poste de directrice générale France des Humanoïdes Associés. Après un passage dans l’univers du conseil, Marie-Christine Conchon a fait ses premiers pas dans l’édition chez Bayard éditions, avant de rejoindre Univers Poche (filiale d'Editis) en 1999, qu’elle a dirigé ces douze dernières années.

Univers Poche comprenait alors des maisons aussi diverses que Pocket et 10/18 (Poche Adulte), Fleuve Éditions (Littérature Générale), Pocket Jeunesse (Littérature Jeunesse), Kurokawa (Mangas) ou encore Lizzie (Livres Audio). Directrice générale, elle avait quitté le groupe Editis en 2021, pour de nouveaux projets.

Pour diriger le groupe des Humanoïdes Associés, Marie-Christine Conchon a demandé à Camille Thélot-Vernoux, Vincent Henry et Guillaume Nougaret de rejoindre le nouveau comité de direction.

Crédits photo : HSN