Une dotation annuelle de 500 000 € pour la langue française

Doté à hauteur d'un million € en 2015, 2017, 2019 et 2021, l'appel à projets « Action culturelle et langue française » du ministère de la Culture adopte un rythme annuel et une dotation de 500.000 € pour chaque édition. Ce programme « soutient des projets et formes de médiation adaptés aux personnes ayant une maîtrise insuffisante du français », rappelle la rue de Valois.

Si l'appel change de périodicité, attention, une nouvelle condition s'ajoute : « Un porteur de projet retenu pourra candidater tous les deux ans seulement de manière à conduire son projet durant 6 mois au moins de septembre à juin. »

Le programme cherche à soutenir l'appropriation du français par les actions artistiques et culturelles, à favoriser les actions réunissant les professionnels de la culture et les spécialistes de l'apprentissage et de l'appropriation du français, mais aussi à valoriser les langues régionales et les langues parlées par les populations étrangères.

Les bénéficiaires des projets sont donc des personnes allophones ou en situation d'illettrisme, des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance et de la protection de l'adolescence, des adolescents de 16 à 25 ans sans qualification et sans emploi, des mineurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, les enfants et les jeunes en situation de fragilité linguistique, et les personnes placées sous main de justice.

Les disciplines culturelles et artistiques qui peuvent être mobilisées par les projets incluent bien sûr les arts de la parole et l'écriture, mais aussi le spectacle vivant, le cinéma ou encore des activités en rapport avec le patrimoine.

En 2021, le ministère de la Culture avait sélectionné 262 candidatures.

Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), assure la coordination d'ensemble du programme ainsi que sa restitution. Sur le terrain, les services déconcentrés de l'État, notamment les DRAC, agissent aux côtés des porteurs de projets.

La DGLFLF s'appuie pour coordonner l'ensemble, sur un comité de pilotage national composé de représentants du ministère de la Culture, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ainsi que plusieurs départements ministériels (Intérieur et Outre-mer, Justice, Éducation nationale et Jeunesse, Politique de la ville - Agence nationale de la cohésion des territoires).

L'ouverture des candidatures est fixée à la fin du mois de janvier, jusqu'au 31 mars 2023.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0