Une chanson inédite des Beatles dans un livre de Paul McCartney

« On m'a demandé un nombre incalculable de fois quand j'écrirais mon autobiographie, et ce n'était jamais le bon moment. La seule chose que j'ai réussi à faire, sur la route ou chez moi, c'est écrire des chansons », expliquait Paul McCartney en février dernier, au moment de l'annonce de la parution de The Lyrics.

Prévu pour le 4 novembre prochain en France aux Éditions Buchet/Chastel, l'ouvrage The Lyrics, traduit sous le titre Paul McCartney : paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui par Raphaël Meltz, Louise Moaty et Morgane Saysana, déroule son plan de promotion.

On apprend ainsi que, parmi les 154 textes de l'ouvrage, se trouve une chanson inédite des Fab Four, jamais enregistrée et intitulée « Tell Me Who He Is ». Elle remonterait au début des années 1960, et sort tout droit des carnets de notes de McCartney. En soi, la découverte de textes jamais mis en musique n'est pas si étonnante, McCartney lui-même confessant avoir beaucoup écrit...

Le résumé de l'éditeur pour Paul McCartney : paroles et souvenirs de 1956 à aujourd'hui :

Dans ce livre hors du commun, Paul McCartney raconte, avec une rare sincérité, sa vie et sa musique à travers 154 chansons qui ont jalonné toute sa carrière — depuis ses compositions adolescentes jusqu'à la folle décennie des Beatles, sans oublier les Wings et ses albums solo les plus récents. Pour chacune de ces chansons, il raconte les circonstances dans lesquelles elle a été écrite, précise les personnes ou les lieux qui l'ont inspirée et confie les émotions qu'elle fait naître en lui aujourd'hui. Illustrés de nombreuses images exceptionnelles — brouillons de chansons, lettres, photographies... – tirées des archives personnelles de Paul McCartney et presque toutes inédites, ces deux superbes volumes lèvent le voile sur les créations et l'univers intime d'une légende vivante.

Parmi les autres paroles de chansons incluses dans le livre, « Blackbird », « Live and Let Die », « Hey Jude », « Band on the Run » ou encore « Yesterday », selon l'éditeur britannique Allen Lane.

D'après le spécialiste des Beatles Bob Spitz, interrogé par The Guardian, les paroles inédites de la chanson font malgré tout l'événement, car « les Beatles et leurs héritiers sont très protecteurs vis-à-vis de ces éléments ».