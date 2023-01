Les poèmes de minuit de Robert Desnos, découvrir le recueil inédit

La soirée de lancement et de présentation avec l’exposition des cahiers manuscrits et une lecture des poèmes aura lieu le 2 février 2023 à 19 h, à l’Hôtel Littéraire Le Swann, dans le huitième arrondissement de Paris.

Ces textes ont été composés en 1936-1937. À cette époque Desnos s’était fixé pour contrainte d’en écrire chaque soir vers minuit. Après avoir pratiqué le journalisme, il consacrait alors beaucoup de temps la radio, media pour lequel il s’ était pris de passion (composant des slogans publicitaires pour Radio-Luxembourg et le Poste-Parisien, écrivant une pièce radiophonique avec son comparse Antonin Artaud sur une musique de Kurt Weill).

Mais il s’obligeait, pour rester en contact avec la poésie, à écrire un poème « forcé » tous les soirs. Parfois « le poème s’imposait, il s’était construit de lui-même au cours de la journée. D’autres fois le cerveau vide, c’était un théme inattendu qui guidait la main plutôt que la pensée », écrit-il.

On y trouve des bandes de gamins parisiens, Napoléon 1er, le « maréchal Ducono », des « nymphes qui dansent dans des clairières », un drôle d’animal qui « tient de l’arbre et de l’éponge », des faisans et des coqs, l’éclat du soleil et des étoiles, les quais de seine, un brouillard matinal en automne, des souvenirs de la grande guerre alors qu’il était adolescent, l’amour et l’amitié, l’histoire d’un pirate affligé d’un chagrin d’amour, une ode l’aube naissante (« La lumière qui grandit / n’est pas la même que celle qui meurt. »). Beaucoup d’humour aussi chez cet amateur de farce et de calembours.

Certains de ces poèmes ont rejoint le recueil Fortunes, en 1942 d’autre Etat de veille en 1943. Ceux qui n’ont pas été publiés viennent donc d’être retrouvés dans quatre précieux cahiers reliés datant de 1940, l’occasion d’une vente et de l’acquisition faite par le bibliophile et collectionneur Jacques Letertre. On y découvre l’écriture régulière de Desnos qui s’était appliqué en vue d’une prochaine parution recopier, corriger quatre-vingt poèmes, complétés par des dessins de sa main. En 1940, Desnos revient lui-même et se juge, accompagnant d’une ou deux croix les poèmes qu’il trouvait les meilleurs.

