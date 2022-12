Meilleures ventes : quelle bande dessinée sous le sapin ?

C'est le tome 6 de L’Arabe du futur, qui conclut la série de Riad Sattouf, qui s'empare de la première place du classement des meilleures ventes avec 48 568 exemplaires vendus cette semaine. Juste derrière, le tome 29 de la BD Blake et Mortimer, intitulé Huit heures à Berlin, a su convaincre 45 406 nouveaux acheteurs.

Une autre bande dessinée squatte le top 4, avec Le monde sans fin de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (34 139 ex.). Petite parenthèse dans cette orgie de BD : la 3e place du Mage du Kremlin de Giuliano Da Empoli, Prix de l'Académie française (39 896 ex.).

Dans le reste du top 10 on peut citer la 5e position de La terre entre nos mains de Thomas Pesquet (33 368 ex.), la 6e place d'Angélique de Guillaume Musso (29 538 ex.) ou encore la 7e position de Brigitte Giraud et son prix Goncourt Vivre Vite (28 421 ex.).

Reste à savoir quel livre sera sous votre sapin. Alors, faites vos jeux !

