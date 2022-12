Erratum pour Le monde sans fin : Dargaud piégé par des activistes

En un peu plus d'un an de présence en librairies, Le monde sans fin a atteint les 500.000 exemplaires vendus, dont un peu plus de 12.000 la semaine passée (données Edistat). Un véritable best-seller pour la maison Dargaud, si bien que le titre occupe encore les têtes de gondole dans la plupart des grandes surfaces culturelles.

L'éditeur présente ainsi l'album : « La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. »

Adoptant une posture de profane inquiet pour l'avenir de la planète et des êtres humains, Christophe Blain s'y met en scène aux côtés de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, lequel déroule des explications et formule des hypothèses, présentant diverses solutions, avec leurs avantages et leurs inconvénients, aux crises climatiques et énergétiques.

Une figure controversée

La figure de Jean-Marc Jancovici fait l'objet de critiques depuis des mois, avant même la parution de la BD Le monde sans fin. En juin 2021, différents médias, dont Reporterre, publiaient ainsi la tribune de plusieurs ONG dénonçant les dangers de l'énergie nucléaire.

Le texte s'ouvre ainsi : « En France, s’appuyant sur l’inquiétude liée à la crise climatique, une industrie d’État — le nucléaire — tente d’imposer ses “avantages” pour préserver le climat, en diffusant des informations souvent tronquées ou approximatives, voire mensongères. » Il incrimine ensuite « Jean-Marc Jancovici et ses réseaux, structurés autour d’une entreprise, Carbone 4, et d’une association : Le Shift Project ».

Les ONG signataires, dont Attac France et Sortir du nucléaire, dénoncent les financements de l'association apportés par EDF, Bouygues, Vinci, BNP, Veolia, Alstom ou Vicat, cimentier lié à l'industrie du nucléaire, dont certains représentants siègent au conseil d'administration.

Dans le petit monde du 9e art, Le monde sans fin a aussi suscité un lever de boucliers. L'écrivain Yves Frémion, notamment, s'était agacé dans une tribune de la présentation de l'album comme d'une BD « écologiste » par le Festival d'Angoulême, à l'occasion d'une récompense elle-même polémique.

Il écrivait, dans une texte repris par ActuaBD :

En témoigne dans la première sélection la présence d’un album qui incarne de façon magistrale cette imposture : “Le monde sans fin”, scénarisé par le porte-plume de tous les nucléocrates, courtisé des grosses entreprises polluantes, Jean-Marc Jancovici. Après un plaidoyer climatique, il termine l’album par un panégyrique du nucléaire, dont on se demande comment un Christophe Blain a pu mettre son immense talent au service d’une cause aussi falsificatrice.

La critique de Jancovici et de son point de vue se retrouve aussi chez de nombreux militants altermondialistes, anticapitalistes et partisans de la décroissance.

Étrange erratum

Ce 22 décembre, plusieurs libraires ont reçu un message électronique de la maison d'édition Dargaud, présentant comme objet « Note à l'attention des librairies — Le monde sans fin ». Dans ce message, une « Commission Environnement », « création récente » de l'éditeur, s'adresse aux libraires en leur demandant d'inclure un erratum dans la bande dessinée — un message destiné à corriger une erreur au sein d'un livre lorsque ce dernier est déjà imprimé.

Joint au message, et lisible en fin d'article, cet erratum reprend les différentes critiques adressées à Jean-Marc Jancovici et portant sur son analyse des enjeux environnementaux. « Jean-Marc Jancovici a maintes fois démontré son formidable talent de vulgarisateur scientifique. Nous devons néanmoins reconnaître son manque de compétences flagrant en sciences humaines. Cette lacune lui fait réduire toute lecture sociale et économique à son point de vue d’ingénieur, alors que le développement technologique ne fait pas tout », peut-on notamment y lire.

Le message évoque une orientation du livre « de tendance libérale et plutôt autoritaire », qui « défend la cause du nucléaire ». « Cela ne justifie pas à nos yeux que Jean-Marc Jancovici use d'approximations, d'intox et de procédés rhétoriques qui ne permettent pas aux lecteurs de se faire une opinion juste et fondée sur les faits. » Les auteurs invitent les lecteurs à être « particulièrement vigilants » à partir de la page 128, avant de les inviter à rechercher « les erreurs et les faux qui jonchent le texte ».

Erratum d'erratum

La réaction des éditions Dargaud n'aura pas tardé. Dans un message adressé aux libraires, la maison indique avoir « identifié cette semaine des activistes, dont nous ignorons tout, se présentant dans certains points de vente en se réclamant de Dargaud ou son diffuseur Media Diffusion ». « Ces personnes demandent aux libraires d'insérer un tract dans l'album Le Monde sans fin, tract dont les propos sont diffamatoires envers le contenu et les auteurs de l'album, et ne reflètent évidemment aucunement la position de l'éditeur ni de son diffuseur », souligne encore l'éditeur.

La filiale du groupe Média-Participations ainsi que le diffuseur Media Diffusion « condamnent fermement cette action infamante et vont engager les poursuites judiciaires nécessaires ». Sans doute à cette fin, ils demandent aux libraires de leur indiquer les visites reçues ou les documents glissés dans les albums.

Sur les critiques elles-mêmes, l'éditeur n'a pas encore réagi. Nous avons interrogé les éditions Dargaud et sommes en attente d'une réponse.

Ce parasitage de la communication de l'éditeur rappelle la cyberattaque dont avait été victime le groupe Média-Participations en avril 2021.

Photographie : Jean-Marc Jancovici dessiné par Christophe Blain dans Le Monde sans fin (Dargaud)