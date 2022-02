Au FIBD, un jury vert de Raja : “Ils n'ont pas à utiliser des artistes pour faire parler d'eux

Le 9 février dernier, les cinq membres du jury du Prix Éco-Fauve Raja, qui doit être décerné pour la première fois lors du Festival de la bande dessinée d'Angoulême 2022, rendaient publique leur démission. « Il nous paraît inapproprié qu’une marque industrielle soit associée à un prix récompensant la bande dessinée écologiste à des fins de communication et de promotion de son image », expliquaient-ils dans plusieurs messages diffusés sur les réseaux.

Camille Étienne (étudiante et activiste pour le climat), Roland Lehoucq (scientifique et auteur), Inès Léraud (journaliste), François Olislaeger (auteur de bandes dessinées) et Sophie Szopa (scientifique, climat et pollution de l'air) dénonçaient par ailleurs l'attitude des organisateurs de l'événement. Ils auraient, selon eux, dissimulé le lien entre la récompense et l'industriel Raja, spécialiste de l'emballage (plastique ou carton) et des équipements connexes.

Le jury aurait demandé aux organisateurs de modifier la dénomination de la récompense, pour la dissocier de l'entreprise Raja, cette dernière étant par ailleurs le principal sponsor de l'événement. Selon nos informations, le Festival, qui a dû faire face à la crise sanitaire comme d'autres manifestations, a particulièrement compté sur le soutien financier du groupe français, dirigé par Danièle Kapel-Marcovici, ces deux dernières années.

“Supporter le logo d'une marque qui ne fait rien pour eux“

Incriminés par le FIBD, qui évoque dans un communiqué une réaction rendue publique « tardivement » et s'interroge « sur les motivations qui fondent une telle attitude », les membres du jury sont revenus sur ces mêmes motivations, au cours d'un échange par mail avec ActuaLitté.

Inès Léraud, journaliste et coautrice de la bande dessinée Algues vertes, l'histoire interdite avec Pierre Van Hove (Delcourt), nous indique avoir été contactée le 3 novembre par le festival : « [O]n ne m'a alors pas du tout parlé de Raja », souligne-t-elle. « On ne m'a même pas précisé le nom du prix. On m'a simplement demandé si j'étais d'accord pour être jurée de la première édition du prix de l'écologie, et j'ai répondu un grand oui ! »

François Olislaeger, auteur, notamment, de écolila (Actes Sud), confirme avoir été approché par le FIBD le 17 novembre, par email, et cite : « D’autre part, nous souhaiterions savoir si vous accepteriez de présider le jury Éco-Fauve Raja cette année ? » Reconnaissant avoir été informé du nom de la récompense, il explique « n'avoir pas fait attention », étant donné que « le mot Raja est partout au festival ».

Le 23 novembre, une conférence de presse est organisée pour présenter la nouvelle récompense du Festival : Inès Léraud et François Olislaeger nous assurent ne pas avoir été invités à cette conférence, comme les autres membres du jury.

Courant décembre, Yves Frémion, créateur du Prix Tournesol, récompense organisée par le parti EELV et saluant une BD au sujet écologiste, dénonce dans une tribune relayée par ActuaBD l'initiative du FIBD, qu'il apparente à du « greenwashing », ou « verdissement », une manière de se composer une image écologiste.

Les « écolos de la dernière heure » ne veulent aucun bien à l’écologie, il s’agit ici de la rendre inoffensive, puisque intégrée dans le gloubiboulga des multiples prix du Salon au service des sponsors (Caisse d’épargne, SNCF, Raja, etc.) Doit-on avoir un prix officiel par sponsor ? Quelle crédibilité peut-on accorder au prix d’un sponsor ? Yves Frémion, dans ActuaBD

À la lecture du texte, « J'ai pris conscience que le nom Raja allait être sur les livres sélectionnés, sur des autocollants. Puis j'ai appris que le festival allait faire un stand pour présenter le prix et présenter l'entreprise Raja, montrer son bilan énergétique et ses actions en faveur de l'écologie, il n'y avait plus aucun doute », explique François Olislaeger.

Courant décembre également, Inès Léraud apprend que Raja sera associé au prix : « [C]omme d'autres, j'ai demandé à entrer en contact avec les différents membres du jury (nous n'avions pas les e-mails des uns et des autres) pour en parler avec eux. Il a fallu attendre 10 jours, soit le 29 décembre, pour que les organisateurs acceptent de nous transmettre ces emails. »

C'est au début du mois de janvier que les membres du jury auront fait part auprès des organisateurs « de notre souci de devenir caution d'une démarche de greenwashing ». Cela, avant de recevoir la réponse du FIBD, le 1er février, les informant de la « décision officielle de se séparer de nous plutôt que de modifier le nom » de la récompense.

Pour François Olislaeger, le lien entre Raja et la récompense est bien trop artificiel pour être cautionné. « En quoi est-ce que ce nom de marque va aider les auteurs ? Le prix n'est pas doté. Raja ne donne pas d'argent aux auteurs. Mais il s'offre un beau stand pour parler des résultats de son entreprise et laisser penser qu'il soutient les bandes dessinées qui parlent de l'écologie ? », détaille-t-il.

Il poursuit : « Puis en mettant un autocollant sur leurs livres en librairie, il se fait de la promotion. Et en même temps il décrédibilise le travail engagé de ces auteurs qui doivent supporter un logo d'une marque qui ne fait rien pour eux. Tandis qu'ils ont passé du temps à vraiment se poser les questions sur le monde tel qu'il va, sur la sauvegarde du vivant, et à la fin ils reçoivent un tampon d'une entreprise ? Mais qu'ils se démerdent tout seuls. Ils n'ont pas à utiliser des artistes pour faire parler d'eux ou pour prouver qu'ils essayent d'être propres. »

Et de terminer : « Si vraiment ils se soucient d'écologie, qu'ils donnent des bourses, aident à la recherche, etc. » La Fondation Raja-Danièle Marcovici, liée à la société Raja, fait état, à ce titre, de plusieurs actions pour la « justice climatique », qui concernent notamment « la promotion de pratiques agricoles durables, d’accès à l’énergie durable pour les femmes, de projets de gestion des ressources naturelles, de gestion des déchets et d’adaptation aux changements climatiques », selon le site de la Fondation. Nous nous sommes rapprochés de la structure pour obtenir plus d'informations.

La polémique du FIBD 2022 et de son sponsor n'est pas sans rappeler celle du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil avec son propre partenaire, la multinationale McDonald's. Dans un cas comme dans l'autre, le soutien financier n'est évidemment jamais totalement désintéressé... Le FIBD avait connu, pour sa part, un précédent en matière de polémique liée à un sponsor, en 2016, avec le cas de SodaStream, multinationale israélienne dont certaines activités se déroulaient sur des territoires occupés, en Palestine...

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0