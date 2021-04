France : une cyber-attaque frappe lourdement un groupe d'édition

L'Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine (ALCA), en partenariat avec l'Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (Oara), lance le projet Voana autour de la voix off et de la lecture à voix haute. Il a pour but de promouvoir des voix de comédiens régionaux et de faciliter leur rencontre avec les professionnels du livre, du cinéma et de l'audiovisuel à la recherche de talents. Une formation spécifique sera dispensée du 5 au 16 juillet 2021 à Bordeaux.