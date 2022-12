Strasbourg : Anna Sailer nommée conservatrice du Musée Tomi Ungerer

Depuis 2019, Anna Sailer est directrice adjointe du Museum für Moderne Kunst (MMK), une institution majeure de l’art moderne et contemporain en Europe. Elle a co-réalisé de nombreuses expositions individuelles et collectives, parmi lesquelles « Crip Time » (2021), « Frank Walter. A Retrospective » (2020), « MUSEUM » (2019) ou encore « Because I live here » (2018).

Dans son travail de commissaire d’exposition comme dans la conception d’actions de médiation, elle s’intéresse aux liens entre société et esthétique. Formée à la littérature et à l’histoire de l’art, Anna Sailer explore également les croisements entre le texte et l’image comme lieux de pensée et d’expérience sensible.

Avant de devenir commissaire d’exposition au MMK en 2018, Anna Sailer a notamment travaillé pour le pavillon allemand de la Biennale de Venise (« Faust » d’Anne Imhof sous la direction de Susanne Pfeffer, Lion d’or (2017)), ainsi que pour le Fridericianum à Cassel (2014–2016), où elle était responsable des publications et du programme scientifique, et pour les maisons d’édition berlinoises Merve et diaphanes Verlag (2012–2014), spécialisées en philosophie et en théorie de l’art contemporain.

Son accointance avec le monde de l’illustration, sa force de proposition et ses expériences professionnelles conjuguées à ses connaissances du monde de l’art et celui de la recherche scientifique, ainsi que sa maîtrise des langues allemande, française et anglaise ont fortement pesé dans le choix opéré à l’unanimité par le jury de sélection, auquel Annette Gehrig (directrice du Cartoonmuseum de Bâle) participait en tant que personnalité qualifiée.

Le Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’Illustration a ouvert ses portes en 2007 dans les murs de la Villa Greiner. Il abrite un fonds important de 14.000 dessins que Tomi Ungerer a donnés à sa ville natale. La collection est présentée par roulements dans un parcours thématique. D’autres illustrateurs des XXe et XXIe siècles sont également présentés dans les salles du musée en fonction de son actualité.

Crédit photo : Claude TRUONG-NGOC - Domaine public