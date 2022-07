Le Musée Tomi Ungerer reçoit un don exceptionnel de 91 dessins

Tomi Ungerer, dessinateur, illustrateur et auteur alsacien de nationalité française a donné son nom au Centre International de l'Illustration, à Cherbourg. Il conserve la collection Tomi Ungerer qui provient de plusieurs donations effectuées par l'artiste à sa ville natale depuis 1975.

Le don exceptionnel a tout d’abord fait l’objet d’un dépôt en 2008-2010 par Tomi Ungerer au musée, suite à sa création et à sa labellisation « Musée de France ». La famille de l’artiste (Tomi Ungerer Estate) souhaite maintenant transformer ce dépôt en don manuel, pour saluer le travail de Thérèse Willer, conservatrice fondatrice du Musée Tomi Ungerer-Centre international de l’Illustration, et s’inscrire dans la continuité des relations privilégiées que Tomi Ungerer entretenait avec sa ville natale.

A LIRE : Tomi Ungerer, l'auteur qui voulait “traumatiser les enfants” pour leur éviter le pire

Les œuvres qui font partie de cet ensemble correspondent aux différents axes de l’œuvre de Tomi Ungerer déjà représentés dans la collection. Tout d’abord, le dessin de livre pour enfants avec la série complète des 28 dessins pour Zloty, paru en 2009. Le dessin d’illustration est également concerné, avec les 48 dessins-collages – publiés ou inédits – pour le livre Mes Cathédrales, paru en 2007. Le dessin à but satirique n’est pas en reste, puisqu’un dessin original contre la peine de mort et une série de 14 collages satiriques et politiques, inédits, et réalisés entre 2008 et 2009 viennent compléter ceux que le dessinateur avait réalisés dans les années 1960 et 1980 et qui sont conservés au musée.

Le Tomi Ungerer Estate a également souhaité compléter cet ensemble par une affiche pour le spectacle de patinage artistique Ice Capades, imprimée en 1965, dont la collection conserve déjà les originaux.

Les œuvres concernées par ce don ont été exposées et valorisées à plusieurs reprises au Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, que ce soit dans le parcours permanent (présentation des dessins originaux de Zloty au premier étage du musée) ou pour compléter le propos des expositions temporaires. Les dessins pour Mes Cathédrales ont ainsi enrichi l’exposition Cathédralement vôtre en 2015 et les collages politiques l’exposition Focus ! La photographie chez Tomi Ungerer en 2019. Par ailleurs, ce don prend place peu avant une nouvelle exposition intitulée « Les Métamorphoses de Tomi Ungerer ». Prévue du 8 juillet au 26 novembre 2022, elle mettra en avant un aspect de l’œuvre de Tomi Ungerer qui n’a jamais été présenté en tant que tel et qui, pourtant, parcourt tout son univers artistique.

Plus d'informations à cette adresse.

Crédits : Rufus by Tomi Ungerer, 1961 / Elizabeth, CC BY-NC 2.0