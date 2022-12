Priver la jeunesse d'un accès facilité à la culture : Giorgia don't my mind ?

Depuis une belle semaine, l’interprofession du livre en Italie gronde, à plus d’un titre : la ligne budgétaire accordée au Bonus Cultura, ou 18App, est menacée. À l’occasion de discussions parlementaires, la Chambre a décidé de remettre en cause cette solution octroyant 500 € aux jeunes de plus de 18 ans.

Aider à se construire

Instauré en 2016 par Matteo Renzi, alors Premier ministre, le 18App aura profité à 2,5 millions d’utilisateurs de 18 ans, soit une valeur d’environ 1,1 milliard € dépensés sur sept années d’exercice. Et comme en France, avec le Pass Culture, c’est le livre qui en a le plus bénéficié.

Pourquoi couper les vivres ? Dans l’industrie italienne, on ne comprend plus : les différentes organisations professionnelles (éditeurs, libraires, bibliothécaires, auteurs) se mobilisent pour que la locataire du Palais Chigi entende raison. Dans une première salve, quelques communications à travers les médias ont lancé l’alerte. Depuis, l’Associazione italiana editori a même recours à des pages de publicité pour alimenter le lobbying.

« Le 18App doit servir à tous : de cette manière, l’État s’adresse à l’ensemble des citoyens et leur accorde une autonomie dans leur consommation de biens culturels. Et ce, alors qu’ils sont en pleine construction, et se définissent indépendamment des choix de leurs parents », assure Ricardo Franco Levi, président de l’AIE.

Des fraudes problématiques

Un pari sur l’avenir, quand les chiffres du passé démontrent toute l’incidence de cette manne économique ? Les 18/21 n’auront jamais autant acheté de livres — ils n’étaient que 46,8 % en 2016 et plus de 54 % en 2019, dans l’attente des nouvelles statistiques.

Bien entendu, le modèle n’est pas idéal, et les enquêtes qu’a menées la Guardia di Finanza ont dévoilé de nombreuses campagnes d’escroquerie et d’arnaques. Cependant, interroge l’interprofession, peut-on considérer, avec quelques fruits pourris qu’il faille abattre un tel arbre ? Surtout que le nouveau projet de la Première ministre n’envisage pas d’éradiquer le Bonus Cultura, mais de le rediriger vers des foyers moins aisés.

Autrement dit, conditionner les 500 € à des données socioéconomiques aboutissant à une autre forme de discrimination de la population — sous couvert d’approche sinon populiste, du moins démagogique.

Des millions d'aide... supprimés ?

Premier à monter au front, le président de l’AIE s’est ainsi fendu d’un courrier à la présidente du Conseil, aka Giorgia. Et pas vraiment pour lui chanter Georgia on my mind, comme Ray Charles. S’il n’élude pas la question des fraudes, il rappelle d’indispensables référentiels : entre 2018 et 2020, ce sont 17 millions € qui furent détournés, contre 574 millions € dépensés en toute légalité.

Mais la perspective de voir le 18App concentré sur une partie de la population « dénaturerait la nature même de son intention ». D’une mesure économique en faveur de toute la jeunesse italienne, on aboutirait en effet à une mise à l’écart des uns.

En 2021, 220 millions € furent alloués à 415.000 adolescents, avec près de 192 millions € de dépenses effectives — à 70 % fléchées vers le livre et la lecture. « Jamais, par le passé, autant d’enfants n’étaient entrés dans une librairie », souligne-t-il.

Que cherche Giorgia Meloni avec cette révision ? La question demeure…

