Dessins douteux : à l'approche d'Angoulême, l'affaire Bastien Vivès

La pétition, signée par le cofondateur du mouvement Be Brave France, Arnaud Gallais, engagé contre les violences sexuelles contre les enfants, a déjà recueilli près de 62.000 signatures, avec un objectif de 100.000, afin qu’elle fasse partie « des 200 combats les plus populaires sur MesOpinions ». Mais qu'en est-il ?

Bastien Vivès en cause

« Si je vous raconte tout ça, c’est parce qu’en dehors de la sphère féministe, tout le monde se tait. Réseautage oblige, les artistes influent.es du festival ne se prononcent pas, ou alors bien discrètement », affirme de son côté Emma, dessinatrice qui tient un blog, Emmaclit. Elle a en effet publié sur Facebook plusieurs images où elle dénonce Bastien Vivès.

Elle continue : « Chers et chères collègues, il est temps de vous prononcer clairement, publiquement et visiblement sur ce personnage et ses productions illégales. Et à @bdangouleme : franchement, LA HONTE. Déprogrammez. » Elle a enfin ajouté le lien vers la pétition à son post, « car (j’espère) PERSONNE n’a envie d’être dans les yeux de Bastien Vivès ». Rappelons toutefois que le dessinateur n'a jamais été inculpé ni condamné pour les dessins qu'on lui reproche.

Or, du 26 janvier au 12 mars 2023, une carte blanche a été offerte au Prix révélation 2009, par le Musée du papier d'Angoulême. L’auteur de Polina y dévoilera son « art en train de se faire ». Une exposition et une visibilité qui exaspère l'initiateur de la pétition, Arnaud Gallais : « Nous dénonçons la banalisation et l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité organisée par le dessinateur de BD Bastien Vivès à travers ses ouvrages et ses propos dangereux. »

Outre Petit Paul, édité à l’époque dans une collection érotique que dirigée l’ancienne actrice du porno, Katsuni, Emma signale d’autres productions de Vivès, comme La décharge mentale. Cette oeuvre met en scène « des filles de 10, 15 et 18 ans ayant des relations sexuelles avec des jeunes adultes ».

La chambre d'écho des réseaux

Dans un thread Twitter écrit conjointement avec le compte, C’est quoi cette insulte ?!, la chaîne Je suis Une Sorcière, présente d’autres œuvres jugées « problématiques », comme Les melons de la colère, sortie en 2011. Ici une jeune fille violée, viole elle-même son petit frère pour lui « montrer » ce qu’elle subit.

Ces ouvrages, chacun peut les les « trouver malaisants et de mauvais goût », concède Fausto Fasulo, directeur artistique adjoint du Festival d'Angoulême auprès de Libération. Mais il ajoute que leur caractère « grotesque, rabelaisien » empêche de les confondre « avec une quelconque forme de banalisation de crimes sexuels ou d’incitation ». Flirter avec la ligne rouge, au risque de voir l'opinion basculer ? Trop tard...

Des extraits d’interviews refont alors surface, comme celle accordée à Madmoizelle en 2017. Bastien Vivès racontait : « Moi déjà, l’inceste ça m’excite à mort. Pas celui de la vraie vie, mais celui raconté, je trouve ça génial. Tous ces trucs-là font des histoires incroyables. Quand tu transgresses, quand tu fais quelque chose que t’as pas le droit de faire, c’est agréable à lire. »

Après avoir exprimé « que la protection de l’enfance devrait être une priorité », les pétitionnaires, aux côtés de Be Brave France, demandent « au Festival international de la BD d’Angoulême la déprogrammation de l’exposition de Bastien Vivès qui fait l’apologie de la pédocriminalité et de l’inceste, et de veiller à une programmation prenant en compte la lutte contre les violences sexuelles ».

Les partenaires publics et privés de l’événement, comme la Mairie d’Angoulême, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de Charente, ou encore la SNCF sont aussi pris à partie pour donner plus de poids aux revendications.

Le monde de la BD en émoi

D'autres figures de la bande dessinée se sont également émus depuis la pétition, comme le dessinateur Jérôme Dubois. Ce dernier affirmait notamment sur Instagram, avant de reformuler son message : « Dans le contexte de #MeToo, alors que le monde de la BD a déjà du mal à faire sa propre remise en question, quel message cette expo donne-t-elle de notre milieu ? »

À LIRE: “Normaliser la pédophilie, la stratégie du prédateur sexuel”

L'éditeur de Vivès chez Casterman, Benoît Mouchart, tente pourtant une réponse : « Il y a quand même une confusion navrante entre ce que pense un personnage, un narrateur et un auteur... J’ai l’impression qu’on revit le procès intenté contre Flaubert pour Madame Bovary, ou celui des Fleurs du mal de Baudelaire. » Les dessins et le caractère incestueux en plus, tout de même.

Un gamin, quand tu lui montres un bouquin et il y a la scène de cul, il reste dessus et c'est normal. Au moins, les gamins même s'ils comprennent pas, ils apprécieront les scènes de cul. Ils seront contents, ils auront vu une fellation. Bastien Vivès

Face aux critiques de ces albums les plus polémiques, l'auteur rétorque qu’il dépeint des récits tirés du royaume des fantasmes et des tabous, propres à la littérature pornographique, et loin du « réalisme ». Face à l'affaire qui monte, le dessinateur se dit « complètement partant pour des débats ». Benoît Mouchart en propose deux à Angoulême : l’un sur la liberté d’expression et l’autre, sur « la représentation érotique des rapports hommes-femmes dans le monde post-#MeToo. »

Au sujet d'une déprogrammation éventuelle, Fausto Fasulo est formel : elle est « évidemment exclue. Ce serait une défaite philosophique énorme ».

En 2023, le Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême (FIBD) fêtera ses 50 ans. Au programme : figures du 9e art, comme Philippe Druillet ou Julie Doucet, comme réformes qui prennent en compte les évolutions du secteur, entre importance toujours croissante du manga et transformation des modes de consommation chez les plus jeunes.

Crédits photo : Radio Nova (YouTube)

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020