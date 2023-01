Librairie : Culturel combat la vision ”très archaïque du livre” (Tunisie)

L’impressionnant établissement resplendit plus encore de nuit, quand les lumières, depuis l’intérieur, éclairent une façade conçue avec le concours de Nja Mahdaoui. Probablement l’un des plus grands calligraphes en langue arabe au monde, il a mis son savoir au service de cette devanture hors-norme.

Le livre en Tunisie

Hassen Jaïed est né en France, où il vécut 24 ans, avant de partir pour la Tunisie. « J’ai décidé de créer ma société, Afrique Culture, pour me consacrer au marché du livre : il y avait, et c'est d'ailleurs encore le cas, tout à faire en Tunisie », raconte-t-il à ActuaLitté.

S’émanciper, un peu

La société, fondée en 1999, a débuté son activité dans la distribution en 2003 : elle s’est immédiatement spécialisée dans l’importation d’ouvrages francophones. Mais les limites du projet se dévoilent rapidement : « Notre chiffre d’affaires dépendait de la grande distribution et le partage de la valeur n’était pas vraiment leur credo », se souvient-il.

Pour garantir une diversification, il se tourne alors vers le réseau de librairies. Le maillage fragile et la structuration des établissements conduisent à une autre conclusion : la nécessité de monter un réseau de commercialisation à même de répondre aux besoins des clients, tout en apportant un début d’indépendance financière.

Culturel, l’alternative

Cinq ans après Afrique Culture démarre alors la première boutique Culturel : une librairie, dont la vocation, dès ses premiers temps, est d’initier la création d’une chaîne. « Les bénéfices étaient réinjectés dans la croissance globale de l’entreprise », note Hassen Jaïed.

2022, Culturel a grandi : six points de vente se rassemblent sous cette enseigne. Cinq librairies et un concept store, baptisé Culturel Kids, où sont proposés jouets et jeux éducatifs. Sans pour autant perdre de vue l’ADN originel : la distribution.

Les lecteurs et leurs envies

« Notre activité de distributeur permet d’approvisionner l’ensemble des librairies de Tunisie, ainsi que deux établissements Fnac et l’enseigne Carrefour — deux supermarchés et une quarantaine de boutiques », savoure Hassen Jaïed. Le maillage devient intéressant, mais encore faible.

Prise de conscience

« La librairie, le commerce du livre, l’importation : nous travaillons d’arrache-pied, car je suis profondément convaincu qu’il s’agit d’un métier d’avenir. Tout est à faire, tout manque », reprend-il. À commercer par un soutien du gouvernement, et plus spécifiquement du ministère des Affaires culturelles.

« Nous avons cruellement besoin d’un Centre national du livre, à l’image de celui qui existe en France », note-t-il avec espoir et regret. « De fait, la Tunisie a une approche très archaïque de l’industrie du livre. »

Des paroles dures, mais qui reflètent une véritable expérience des échanges avec les pouvoirs publics : ancien président du syndicat des libraires de Tunisie, Hassen Jaïed aura plus d’une fois éprouvé le silence de l’administration. « Alors que nous sommes des professionnels, on refuse de nous écouter, de prendre en considération nos commentaires. Or, les gens aimeraient lire plus. »

Mais en l’état, et bien que le livre reste l’un des produits de divertissement parmi les moins chers, encore faut-il avoir les moyens.

Un marché complexe

La Tunisie bénéficie pourtant de quelques acquis, favorables à l’industrie du livre : l’absence de TVA sur les ouvrages, « un acquis obtenu à l’époque du président Habib Bourguiba », souligne le dirigeant. Chef de l'État entre 1957 et 1987, Bourguiba aura laissé le souvenir d'un intellectuel et fervent défenseur du savoir.

De même, les livres sont exemptés de droits de douanes : des facilités en regard de leurs voisins marocains ou algériens qui devraient jouer en faveur du commerce. « La réalité est que la Tunisie a tellement de difficultés à résoudre que la culture est le cadet des soucis des politiques. »

Lire et donner à lire

En Tunisie, face à un nombre conséquent de maisons d’éditions dont la production s’avère majoritairement arabophone, l’investissement des pouvoirs publics, dans les prochaines années sera déterminant : « Notre rôle, comme distributeur, est d’apporter un service aux libraires : les volumes que nous importons nous permettent de poursuivre l’activité, là où une librairie conventionnelle ne le pourrait pas », ajoute Hassen Jaïed.

C’est d’ailleurs ce qui explique qu’un acteur du livre comme la Fnac, avec la puissance financière du groupe et la centrale d’achats en France, décide de s'associer avec Afrique Culture, une certaine réussite se dessine. Et le chef d’entreprise de souligner : « Au Maroc, la Fnac avait commis l’erreur de gérer les imports directement. Conclusion, des sélections trop françaises, et des titres qui séduisent plus difficilement les lecteurs. »

Fort de son réseau grandissant de librairies, c’est tout un combat culturel, pour l’accès et la diffusion, qu’il entend mener désormais.

Crédits photo : Hassen Jaïed