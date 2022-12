France : une consultation citoyenne pour développer le goût de la lecture

Le Centre national du livre vous invite ainsi à participer à cette consultation et à l’enrichir par vos propositions, qui feront l’objet d’une restitution publique en mars 2023. Les idées récoltées nourriront le programme d’actions du CNL, en permettant de mieux comprendre les aspirations de tous les citoyens.

Des ateliers participatifs à terme

Avec cette consultation, le CNL entend poursuivre le mouvement initié par l’année de la Grande cause nationale et faire de la lecture un enjeu collectif majeur, en mobilisant les citoyens et en particulier les plus jeunes. Il s’agira également de s’appuyer sur les propositions de chacun, et notamment de ceux qui ne lisent pas ou peu, pour construire de nouvelles actions au plus près des besoins.

La consultation est organisée autour d’une grande question générale et ouverte « Comment développer le goût pour la lecture de tous les Français ? » pour permettre à chacun de s'approprier le sujet. La consultation est en ligne depuis le 5 décembre et accessible ici.

Les citoyens sont incités à répondre à la question posée, en votant pour les propositions qui leur semblent les plus pertinentes et en rédigeant des propositions en 140 caractères. Commençant par « Il faut », le cadre donné encourage à aller droit au but en permettant à chacun de réagir facilement, quel que soit son niveau d’expertise sur le sujet. La consultation est ouverte jusqu’au 29 janvier 2023.

À l’issue de la consultation en ligne, des ateliers participatifs seront organisés pour faire émerger les « meilleures » idées et les rendre opérationnelles.

Le CNL souhaite que cette consultation soit construite avec l’ensemble de ses partenaires, et avec son réseau de festivals, médiathèques, libraires, éditeurs, associations... qui pourront se saisir du projet pour tester leurs propres idées, sensibiliser leurs publics et favoriser les échanges autour du livre et de la lecture.

