Le CNL et ActuaLitté s'associent pour recommander des livres

En 2021, le CNL a apporté 504 aides à la publication, 273 aides à la traduction d’ouvrages en langues étrangères vers le français et 241 aides à la traduction d’ouvrages du français vers les langues étrangères. Ces aides permettent à plus de 300 éditeurs de proposer des œuvres exigeantes, tout en offrant au public de découvrir des voix, des images, des récits singuliers.

S’appuyant sur l’expérience de la publication web et l’expertise du journal, le CNL a confié à ActuaLitté le soin de choisir avec une approche transversale des genres et des thématiques, la création de dossiers éditorialisés. Chacun contient une dizaine d’œuvres dont les premières pages sont à consulter, dans la perspective de favoriser la rencontre entre auteurs et lecteurs.

À l’approche du grand festival du livre pour la jeunesse, Partir en livre, c’est évidemment la littérature pour jeunes lecteurs qui sera mise à l’honneur dans les prochaines parutions. Et à terme, plus de 180 livres bénéficieront de la sorte d’un éclairage particulier et d’une visibilité accrue sur internet.

Bibliothécaires et libraires retrouveront, outre l’extrait, un code barre permettant de scanner et commander auprès du diffuseur chaque ouvrage. Cette solution technique, élaborée à travers un partenariat avec le groupe de librairies Furet du Nord/Decitre vise à simplifier le travail des prescripteurs. Le lectorat professionnel, aussi bien que le grand public, bénéficient alors d’un accès direct au texte, dans un service qui reflète les aspirations du journal.

Pour Régine Hatchondo, présidente du CNL : « À travers sa mission de soutien à la chaîne du livre, le CNL est, depuis plus de 70 ans, un fervent défenseur de la diversité de la création littéraire francophone. De plus, le CNL s’attache à développer le lectorat et favoriser l’accès aux livres à toutes et tous. Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec ActuaLitté, formé à l’occasion de la lecture, grande cause nationale. Il permet au CNL de montrer à un large public la richesse et la diversité des ouvrages qu’il soutient. Présenté en plusieurs thématiques, j’espère que ces conseils de lecture rejoindront vos valises pour vous accompagner cet été. Bonnes lectures ! »

Nicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté ajoute : « Depuis sa création, ActuaLitté se consacre à la valorisation du livre et de la lecture sous toutes ses formes. La confiance que nous accorde le CNL dans cette opération de promotion des oeuvres, dans leur plus grande diversité, nous conforte d’autant plus dans notre projet. Au service de la création, nous sommes heureux d’apporter notre contribution, par différents moyens, à l’ensemble de la chaine du livre. »

crédits photo : Siora Photography/ Unsplash