Europe : plus grande librairie spécialiste du Moyen-Orient, Al Saqi ferme

Al Saqi Books vendait des livres sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en anglais et sur tous les sujets en arabe. Elle était la plus grande librairie d’Europe spécialisée dans les livres de cette région du monde. Basée à Londres, dans le quartier de Bayswater, elle est contrainte de fermer en raison de la hausse des ouvrages en langues arabes et parce que le Brexit a « porté préjudice » à son activité.

Elle a été fondée en 1978 par Andre et Salwa Gaspard ainsi que Mai Ghoussoub, depuis décédée. Les trois amis avaient décidé de s’installer à Londres, quittant un Liban alors déchiré par la guerre, rappelle The Guardian.

La boutique fermera définitivement ses portes le 31 décembre de cette année après une période de liquidation totale. La directrice de la librairie, Salwa Gaspard, a déclaré qu’il s’agissait d’une « décision difficile qui a dû être prise en raison des récents défis économiques, notamment la forte augmentation des prix des livres en langue arabe ».

Annonçant sa fermeture dans un communiqué, la boutique a souligné avoir été « un phare non seulement pour les expatriés du Moyen-Orient, mais aussi pour les visiteurs de toute la région désireux d’obtenir des œuvres interdites dans leur propre pays ».

La directrice a déclaré que la librairie avait l’habitude de s’approvisionner et d’acheter son stock au Liban, « mais la situation économique là-bas a rendu cela pratiquement impossible », car les prix des livres dans le pays ont augmenté de façon spectaculaire.

« Les éditeurs ont du augmenter les tarifs pour rester à flot, car le coût du papier et de l’expédition a effectivement doublé » a-t-elle déclarée. « Un autre facteur est le taux de change, qui ne nous est plus favorable — nous payions en dollars américains. Ensuite, bien sûr, il y a la hausse du coût de la vie [au Royaume-Uni]. Les coûts associés à l’exploitation de la librairie sont devenus trop élevés. »

Ajouté à tout cela, Salwa Gaspard a également mis en avant une baisse des ventes, en partie à cause du Brexit. « Nous avions l’habitude de vendre de nombreux livres à l’UE, ce qui n’est plus possible à cause des droits de douanes et autres. »

Et de poursuivre : « Les bibliothèques arabes du Royaume-Uni — une autre partie importante de notre activité — achètent beaucoup moins de livres et nous avons perdu une grande partie de notre clientèle, car les visiteurs arabes de l’étranger ne sont pas aussi nombreux. Il y a aussi un problème de génération : les jeunes ne passent pas aussi souvent que leurs parents. »

Bien que l’établissement Al Saqi Books ferme ses portes, ses branches éditoriales Saqi Books et Dar al Saqi resteront ouvertes. Elles opéreront à partir de nouveaux locaux dans l’ouest de Londres.

Crédits photo : Kake ( CC BY-NC-SA 2.0)