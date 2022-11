En 2021, le Prix Enrico Filippini revenait aux Éditions d'en bas

Le Festival se déroule pendant quatre jours, du jeudi au dimanche, en général durant la semaine qui précède Pâques. En 2020 et en 2021, le festival a été déplacé à l’automne en raison du Coronavirus. Toutes les rencontres se tiennent dans la salle Balint du Monte Verità d’Ascona, à l’exception de la séance d’ouverture qui a lieu au PalaCinema de Locarno.

Chaque année, il attribue un prix en hommage à Enrico Filippini (Locarno 1932 – Rome 1988). D’abord jeune enseignant à Ascona, Enrico Filippini fut successivement traducteur d’Husserl et de Benjamin, de Grass, Frisch et Dürrenmatt, éditeur chez Feltrinelli, avant de rejoindre par la suite les éditions Saggiatore et Bompiani. Créé à l’initiative d’Irene Bignardi et Paolo Mauri, le Prix Filippini se propose de saluer les initiatives et les personnes qui se distinguent dans l’univers littéraire par leur courage, leur créativité et leur esprit d’innovation.

Au fil des ans, le prix a été attribué à Renata Colorni, Bernard Comment, Teresa Cremisi, Jorge Herralde, Romano Montroni, Elisabetta Sgarbi pour La nave di Teseo, Klaus Wagenbach et, en 2020, à Pietro Biancardi et Emilia Lodigiani pour Iperborea.

