Grèce : livre et lecture, pour le développement des citoyens

Entre janvier 2021 et février 2022, une vaste enquête fut diligentée pour analyser le comportement des Grecs vis-à-vis de la lecture. Menée par Nikos Panagiotopoulos, professeur de sociologie à l’université d’Athènes, elle intervient alors que la dernière étude remonte à 2010. « L’un des principaux enseignements, c’est que les livres et la lecture sont des facteurs décisifs pour le développement personnel et professionnel de chaque citoyen », souligne l’OSDEL.

« Et dans le même temps, ces activités ouvrent la voie à une société qui accorderait des chances égales pour toutes et tous. » Pour l’heure, seules quelques analyses ont été divulguées — les résultats et les données seront officiellement présentés lors d’un vaste événement, le 8 novembre prochain, au conservatoire d’Athènes.

Mais pour préparer cette soirée, l’OSDEL entame une campagne de lobbying à très large échelle : promotion dans les transports, métros et bus, publicité dans les médias et sur la toile. « Notre intention finale vise à ce que la lecture devienne un thème pour le dialogue social et que soit mise en évidence la nécessité d’élaborer une politique nationale pour le livre et la lecture. »

Notons que l’événement du 8 novembre est placé sous le haut patronage de la Présidente de la République Katerina Sakellaropoulou. La recherche a entièrement été financée par l’OGC, qui en publiera sous peu une version papier, aux éditions Gutenberg.

ActuaLitté dévoile ici l'un des spots publicitaires destinés tant à la télévision qu'aux réseaux sociaux – il va sans dire que comprendre le grec moderne sera d'une très grande utilité. Sinon, on peut se contenter du message que les images véhiculent, amplement explicite.

Deux autres sont également prévus :

Les punchlines sont assez frappantes : « Vous connaissez aussi un moyen de rendre votre vie meilleure » ou bien « Travaillons ensemble à une société où chacun a un accès libre aux livres », et ainsi de suite.

Crédits photo : Pat Whelen/Unsplash