400e anniversaire de Molière : Tartuffe ou l'hypocrite devant la justice

En cette année de célébration du 400e anniversaire de la naissance de Molière, l’institution de la Comédie française, aussi appelée « Maison de Molière », s’attaque à la pièce, Tartuffe ou l’hypocrite, dans sa version « originale ».

Tartuffe ou l’hypocrite n’est autre que la version d’origine du Tartuffe de Molière. Pour échapper à la censure de Louis XIV en 1664, le dramaturge avait rallongé sa pièce de deux actes, passant de trois à cinq. Un texte dilué qui permettait d’adoucir la critique de la religion jugée trop acerbe par le souverain. L’originale est donc une version moins édulcorée et raccourcie, où le côté « satire des dévots » bat son plein.

Mis en scène par le Belge Ivo Van Hove, on retrouve dans les rôles principaux, Dominique Blanc, Denis Podalydès et Marina Hands. Jouée à 40 reprises à guichets fermés, la pièce est un véritable succès et entame une tournée européenne en 2022.

Une nouvelle version originale

C’est en 2011 que l’un des plus grands spécialistes de Molière, le professeur Georges Forestier, décide de s’attaquer à la reconstitution de l’œuvre d’origine. Seulement voilà, le manuscrit n’est plus. « Il n’existe qu’une pièce publiée par Molière qui s’appelle “Tartuffe ou l’imposteur”, qui est une pièce en cinq actes », explique Georges Forestier. « On savait que la pièce qui avait été interdite par Louis XIV était en trois actes. Je suis donc parti de la version en cinq actes, dans laquelle j’ai coupé l’acte II et l’acte V », précise encore l’historien.

Se faisant, l'auteur a également évincé deux personnages, ceux de Valère et de Marianne : « Je suis donc partie de la version en cinq actes, dans laquelle j’ai coupé l’acte 2 et l’acte 5, dans laquelle j’ai supprimé des personnages, j’ai réécrit des vers parce que quand vous enlevez des personnages. Évidemment il y a des vers qui restent en plan et il faut les transférer vers d’autres personnages » explique Georges Forestier à Radio France.

Une version écrite de ce « nouvel » original est d’ailleurs publié en 2021 aux éditions Portaparole. Mais quel est donc le statut de Georges Forestier dans ce contentieux ? C’est toute la question qui sera posée au juge, puisque le professeur lance une action en Justice contre la Comédie française, pour défendre son travail d’adaptation de la pièce présenté par la compagnie.

Une question de statut

Si Forestier estime être « l’auteur-adaptateur » de Tartuffe ou l’hypocrite, la Comédie affirme, via son avocat, que ce dernier « n’est pas l’auteur » et qu’il a simplement « restitué en tant qu’universitaire un texte originel de Molière ». Pour le spécialiste, « c’est faux » : « J’ai créé cette pièce avec Molière, puisque c’est essentiellement du texte de Molière qu’il s’agit, mais j’ai créé un objet nouveau qui n’existait pas jusqu’ici. »

L'avocat de Georges Forestier, Maître Jean Paul Carminati, dénonce : « Il n’y a absolument aucune formalisation juridique, aucun contrat qui autorise la Comédie-Française à représenter le Tartuffe de Georges Forestier ». Et de poursuivre : « On serait en droit d’interdire purement et simplement les représentations, mais on souhaite tout de même que la pièce de Georges Forestier soit diffusée. »

Une situation problématique qui aurait pu être évitée sans un échange de mails remontant au début de l’année 2021 entre le directeur de la production de la Comédie française et Georges Forestier. Dans ces messages, datant du 26 janvier, on peut y lire que le professeur autorise « gracieusement » la compagnie à présenter sa pièce pour l’ouverture de l’année Molière.

Pour autant, dans son mail de remerciement, le directeur de la production explique qu’il va « se rapprocher de la SACD [société des auteurs compositeurs dramatiques, NDLR] pour étudier les différentes possibilités ». Dans sa réponse, Georges Forestier complète : « Il sera bien temps, si mon Tartuffe est réclamé à cor et à cri dans le monde entier, de revoir mes prétentions à la hausse. »

À LIRE:La “langue de Molière”, héritage sublimé de l'esprit du Grand Siècle

Près de deux ans plus tard, Maître Jean Paul Carminati affirme que « cet échange de mails n’a aucune valeur juridique. » Et Hubert Tilliet, directeur des affaires juridiques de la SACD, de préciser : « On peut tout à fait céder des droits d’auteur. C’est prévu dans le code de la propriété intellectuelle. Mais cela doit se faire dans le cadre d’un contrat ou d’un acte précis. S’il y a autorisation gracieuse de présenter une pièce, il faut indiquer le nombre de représentations, la durée de cette autorisation et sa portée géographique ».

Des conditions et précautions qui ont été omises dans la situation actuelle...

Crédits photo : Scott Dexter (CC BY-SA 2.0)