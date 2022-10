Les éditions Zoé publient les oeuvres complètes du poète Gustave Roud

« Elles donnent la mesure du rôle majeur que Roud a joué dans la vie culturelle de son époque et rendent justice à une œuvre lyrique marquante dans la poésie francophone du XXe siècle. » Les éditions Zoé ont mandaté une équipe de chercheurs, composée de Bruno Pellegrino, Julien Burri, Alessio Christen, Raphaëlle Lacord, Stéphane Pétermann et Elena Spadini, sous la direction de Claire Jaquier et Daniel Maggetti, pour donner naissance à cet ensemble éditorial.

Ces Œuvres complètes de Gustave Roud se présentent sous la forme d’un coffret de quatre volumes comptant en tout 5120 pages, 90 photos couleur et de nombreuses illustrations noir et blanc. Le premier volume (1456 pages) comprend toute son œuvre poétique, entre ses recueils, textes publiés en revue et autres textes inédits.

Le deuxième tome (1088 pages) rassemble l’essentiel de ses traductions de grands auteurs germaniques, tels Novalis, Hölderlin, Rilke, ou encore Trakl, dont Roud est un des premiers traducteurs en français. On y trouve aussi des traductions éditées en revue ou dans des titres collectifs — notamment de Wilhelm Müller, Goethe, Clemens Brentano, ou, entre autres, Hildegarde von Bingen. Le troisième (1280 pages) reprend les notes du poète, des feuillets épars, manuscrits et dactylogrammes, et autres carnets, cahiers, réflexions, descriptions de paysages, projets, propos sur l’art, poèmes…

Enfin, le dernier tome (1296 pages) réunit l’ensemble des articles et études critiques que Roud a consacrés, tout au long de sa vie, à des poètes, écrivains et peintres, le plus souvent contemporains. Seule manque, dans cette riche édition critique, la correspondance de l’auteur.

Lisbeth Koutchoumoff, du journal suisse Le Temps, y voit « le grand événement de 2022 ». Zoé a déjà édité plusieurs recueils de textes de Gustave Roud dont Essai pour un paradis - Suivi de Pour un moissonneur, Air de la solitude, tous deux disponibles dans la collection poche de la maison, ou encore sa Correspondance (1939-1976) avec Maurice Chappaz. Parmi ses autres ouvrages importants, on peut citer Haut-Jorat, réédité par Fata Morgana en 2011, ou encore Requiem, paru en édition originale chez Payot en 1967.