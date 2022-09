Russie : un poète battu et violé suite à la lecture d'un texte anti-guerre

Les lectures de Maïakovski sont un rendez-vous traditionnel de la scène poétique moscovite depuis les années 1950. Au pied de la statue du poète Vladimir Maïakovski, les habitués viennent y réciter des poèmes et compositions. Ce 25 septembre, Artiom Kamardine se dévoue et présente une composition intitulée « Tue-moi, milicien ».

Le lendemain, les forces spéciales sont intervenues au domicile du militant suite à la lecture de ce texte antiguerre. Il hébergeait également Alexandre Menioukov et Alexandra Popova, qui ont été arrêtés après avoir participé aux lectures de Maïakovski. Plus tôt, cinq autres participants à l’évènement, dont Egor Chtovba et Nikolaï Daïneko, avaient également été placés en détention en vertu de la loi contre les « rassemblements ».

Conduit dans un des locaux du comité d’enquête, Artiom Kamardine aurait été violemment battu et violé par les forces de sécurité avant d’être contraint de s’excuser devant la caméra à cause de la phrase « Gloire à la Rous' de Kiev, la Nouvelle Russie — va te faire ! » que le militant avait prononcée lors des lectures. Il y faisait référence respectivement à l'ancien État slave ainsi qu'au projet de Poutine d'indexation des territoires du sud-est de l'Ukraine.

Une vidéo des trois détenus, dont Kamardine, qui a une écorchure visible sur le visage, est apparue sur le fil Telegram de la police, intitulé 112.

Durant les deux jours de détention provisoire, Alexandra Popova, la compagne de Kamardine, affirme également avoir été agressée physiquement et verbalement par les forces de l’ordre. Ils lui auraient collé des autocollants sur le visage à l’aide de superglue, arraché les cheveux et l’auraient menacée de viol collectif. Elle aurait aussi été forcée de regarder la vidéo du viol de Kamardine, rapporte l’ONG OVD-Info.

Toujours selon le média, Artem Kamardin a finalement été placé en détention provisoire pour deux mois, aux côtés d'Egor Chtovba et Nikolaï Daïneko, deux autres poètes arrêtés sur les lieux des lectures. Les trois militants sont accusés d’« incitation à la haine avec menace d’usage de la violence ». Si ces derniers venaient à être jugés coupables, ils risquent six ans d’emprisonnement.

Une enquête indépendante

Natalia Zviagina, directrice du bureau d’Amnesty International en Russie, a pris la parole dans un communiqué suite aux évènements survenus dans le cadre de l’arrestation d’Artiom Kamardine.

Elle s’indigne : « Les détails de l’arrestation et des actes de torture infligés à Artiom Kamardine font froid dans le dos, même au regard des normes catastrophiques de la Russie actuelle en matière de droits humains. Les forces de l’ordre russes semblent penser qu’elles jouissent d’une impunité totale pour infliger toutes sortes de violences à ceux qui s’opposent à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le monde ne doit pas détourner le regard, mais rappeler aux dirigeants russes que les responsables seront traduits en justice pour tous les crimes relevant du droit international, y compris les crimes de guerre commis en Ukraine et les violations des droits humains perpétrées en Russie. »

Et de poursuivre : « La police n’a pas caché avoir torturé et forcé Artiom Kamardine, visiblement battu, à s’excuser devant une caméra pour la diffusion d’une vidéo dans laquelle il lit un poème anti-guerre. Ces “excuses” forcées ont ensuite été relayées sur des réseaux sociaux favorables au Kremlin. »

Avant de conclure : « Les autorités russes doivent mener sans attendre une enquête indépendante, impartiale et efficace sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés à Artiom Kamardine et à d’autres militants. Si elles refusent, ce sera une nouvelle alerte pour la communauté internationale, qui devra déployer tous les mécanismes internationaux, régionaux et nationaux applicables afin de garantir que les responsables de ces violations et d’autres crimes de droit international soient jugés dans le cadre de procès équitables. Artiom Kamardine et toutes les personnes ayant subi des actes de torture ou des mauvais traitements doivent recevoir les soins médicaux nécessaires et les charges retenues contre eux doivent être abandonnées. »

Crédits photo : capture d'écran