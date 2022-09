Meghan se voyait déjà en haut de l'affiche, façon Beyoncé

Dans la série de nos chroniques de l’éditoriale vie princière, on apprend que les relations entre l’éditeur Penguin Random House et le prince Harry seraient tendues. La première copie remise — rappelons que le groupe a versé 20 millions $ d’avance pour ce texte — était décevante, assurent des sources au Sun. Trop émotif, et finalement axé sur ses problèmes personnels, bien plus que l’éditeur ne le désirait, le texte n’aurait pas du tout convaincu.

Et puis, en gens intelligents, on finit par s’entendre et trouver un terrain de conciliation : le projet a finalement été approuvé — sans compter ni à la dépense financière ni en énergie, pour qu’il soit publié cette année.

Sauf qu’Harry se retrouve empêtré, avec le décès de sa grand-mère, dans une série de modifications de dernières minutes. Ainsi que pour apporter quelques précisions sur l'accession au trône de son père — rappelons, là encore, qu’il s’agit d’un miracle du capitalisme : un homme de 73 ans, jusqu’alors sans emploi, vient finalement de décrocher un job…

Ô tempora, ô mores...

Ces turpitudes créatrices fascineront cependant bien moins que les dernières révélations — avant les prochaines — concernant Meghan Markle. Page Six nous souffle en effet qu’un ouvrage signé Valentine Low taille des croupières à l’ancienne actrice. Dans Courtiers : The Hidden Power Behind the Crown (sorti ce 6 octobre) sont prêtées à l’ancienne actrice de bien prosaïques ambitions, quant à son mariage avec Harry.

« Meghan pensait qu’elle deviendrait la Beyoncé du Royaume-Uni », évoque une source proche du palais de Buckingham. « Intégrer la famille royale lui conférerait cette reconnaissance », poursuit cet initié. Mais en se heurtant au protocole et aux règles, Meghan aurait déchanté — probablement sur le beat de Survivor, quand Beyonce jouait encore avec les Destiny’s Child.

La rupture fut consommée quand Harry et Meghan coupèrent les ponts avec la famille, préférant la liberté d’agir au respect de l’étiquette. Le couple et ses deux enfants résident désormais en Californie : la duchesse de Sussex peut toujours fredonner qu’elle est Crazy in Love…

Crédits photo : Ronald Woan CC BY SA 2.0