Suisse : boycott des diffuseurs français “jusqu'à nouvel avis

Le PDG des librairies Payot a porté plainte auprès de l’autorité de la concurrence la semaine passée. En saisissant la ComCo, Pascal Vandenberghe a ciblé pour distorsion de concurrence le groupe Madrigall (Gallimard, Casterman, Flammarion, etc.), avec une intention claire : obtenir de meilleures conditions d’achat des ouvrages auprès des diffuseurs. Or, la révision de la Loi sur les Cartels, entrée en vigueur en Suisse au 1er janvier 2022, lui donnerait de sérieux arguments pour faire entendre sa demande.

Persona non grata

Pour LivreSuisse, « l’objectif est identique, mais les stratégies diffèrent », indique Olivier Babel, qui relève que les librairies adhérentes sont toutes de petites structures indépendantes qui n’envisagent qu’avec difficultés de se passer des diffuseurs.

« De notre côté, nous revendiquons une soixantaine de vitrines pour la mise en avant d’un livre, d’un éditeur, d’auteurs : les diffuseurs s’en sont rendu compte, quand nous leur avons rappelé », reprend Olivier Babel. « Il nous paraît indispensable de continuer de travailler avec eux. Mais jusqu’à nouvel ordre et à compter du 1er octobre, les représentants des diffuseurs ne seront plus accueillis dans les librairies. »

Le ras-le-bol unanime

Ce 19 septembre, un courrier cosigné par de nombreuses librairies — elles sont désormais 37 à y prendre part — déplorait « l’immobilisme et l’absence de toute volonté ou perspective d’agir sur les tabelles, tout en maintenant le niveau des remises, afin de prendre en compte la dépréciation de l’euro ». Adressé aux diffuseurs français, ce dernier entérine le « ras-le-bol » unanime des professionnels.

En attendant « des perspectives constructives », les points de vente refusent donc « toute visite de représentants dans leur librairie ». Tout en précisant : « Les catalogues des éditeurs suisses ne sont pas concernés par cette action. »

Radical ? Certes, mais une action qui « reflète la très vive préoccupation des libraires qui font face quotidiennement aux remarques de leurs clients et aux assauts des journalistes ». Agir, communiquer et surtout expliquer aux lecteurs pourquoi les livres, en Suisse romande, sont particulièrement chers — et pourquoi, côté français, ils le sont nettemment moins. « Nous continuerons à commander vos livres, mais nous sommes résolus à faire entendre notre position et défendre nos intérêts et n’avons pas trouvé de meilleur moyen pour le faire », note le courrier.

Un front suisse romand

Les conditions commerciales excessives sont précisément celles que cible la révision de la loi LCart : des prix d’achat trop élevés pour les détaillants, qui se répercutent sur les clients. « Soyons clairs : les services que fournissent les diffuseurs ont un coût : ils importent les ouvrages, les stockent à leur compte, rendent possible les livraisons en 24h, présentent les programmes des éditeurs et organisent les mises en vente des nouveautés. Tant que ce coût demeure raisonnable, les libraires l’acceptent », insiste Olivier Babel.

Ces derniers souhaitent d'ailleurs une diminution entre 12 et 15 % du prix de vente pour le lecteur romand, affirmait-il au Temps. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il semble que cette menace de passer à l’action commence à produire ses effets — avec des propositions qui vont dans le sens des attentes des libraires..

Mais pour l’heure, c’est une opération de boycott qui démarre, afin de bien mettre l’accent sur ce mécontentement. Quant à la plainte qu’a présentée Payot, la ComCo s’exprimera dans les prochaines semaines sur sa recevabilité. Reste que se dessine donc, par des jeux stratégiques distincts, une forme de front suisse, dont la diffusion française ne pourra ignorer trop longtemps les demandes.

