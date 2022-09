Culture : Magali Valente conseillera la Première ministre

En mai dernier, une mobilisation d’ampleur intervenait à la BnF : plus de quatre semaines de mobilisation annoncée, et un point d’orgue le 10 mai. La politique d’austérité, dénoncée par l’intersyndicale, avec quelques figures politiques et une association de lecteurs et usagers en renfort, provoquait un mouvement de protestation global. Malgré quelques échanges, les négociations n’avancent manifestement pas dans le sens espéré.