Langages de vérité, le prochain essai de Salman Rushdie

Traduit par Gérard Meudal, l’ouvrage sortira chez Actes Sud le 2 novembre. « Langages de vérité jette une lueur sur “l’atelier poétique” de l’auteur, sublime caverne d’Ali-Baba. Réunis pour la première fois, ces textes entonnent un puissant hymne à la création et à la liberté de créer, dans un monde où la liberté d’être soi-même (quoi que cela recouvre) est de plus en plus menacée », indique la maison.

Victime d’une agression au couteau alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence, l’écrivain est toujours hospitalisé. Cette tentative de meurtre, commise le 12 août a conduit à la mise en accusation d’Hadi Matar. « Salman Rushdie a été ciblé durant des décennies pour ses propos, mais jamais il ne s’est avoué vaincu ni n’a faibli », commentait alors Suzanne Nossel, directrice du PEN America.

Or, les chiffres de vente des ouvrages de Rushdie attestent que loin de réduire l’auteur au silence, cet attentat aura conduit à un fort regain d’intérêt. Les données de notre partenaire Edistat montrent que peu après l'attaque, les ventes des Versets sataniques ont explosé. Ce roman, qui avait conduit l’Iran à lancer une fatwa contre Rushdie, a été particulièrement recherché : alors que l’édition Folio n’avait pas écoulé un seul exemplaire depuis le début de l’année, ce sont près de 11.000 ventes qui s’accumulent désormais.

Et il en va de même pour d’autres titres, qui au lendemain de l’attentat, ont aussi enregistré un rebond des ventes — avec toutefois moins de succès que les Versets.

Du côté de la justice américaine, le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt, poursuit l’instruction du dossier. Ce sont quelque 30.000 documents qui ont été réunis depuis la première audience — une activité qui déborde de loin les capacités de traitement de la cour. Hadi Matar, dont il serait difficile de douter de la culpabilité, a pour sa part plaidé non coupable. « Quand j’ai entendu qu’il avait survécu, j’étais étonné, j’imagine », a-t-il commenté.

Langages de vérité était sorti en mai 2021, chez Penguin Random House, sous le titre Languages of Truth: Essays 2003-2020.

« Je crois que les livres et les histoires dont nous tombons amoureux font de nous ce que nous sommes, ou, pour ne pas être trop prétentieux, que le fait de tomber amoureux d’un livre ou d’une histoire nous change d’une certaine manière, et le conte aimé devient une partie de notre image du monde, une partie de la façon dont nous comprenons les choses et portons des jugements et des choix dans notre vie quotidienne.

En tant qu’adultes, tombant moins facilement amoureux, nous pouvons nous retrouver avec seulement une poignée de livres que nous pouvons vraiment dire que nous aimons. C’est peut-être pour cela que nous portons tant de mauvais jugements », y écrit Rushdie.

