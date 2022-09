La conspiration entre éditeurs et Amazon : évidence ou psychose ?

Les avocats de la class action ont soumis un nouveau mémoire à la justice : ils affirment qu’un magistrat fédéral, de la cour de Manhattan, a rejeté à tort des preuves flagrantes d’une collusion entre les parties. Et, de ses conclusions erronées, avait décidé de refuser l’affaire, le mois dernier.

Or, les faits exposés combinés à des principes économiques que les conseils qualifient d’élémentaires suffisent à justifier la plainte et légitimer sa recevabilité. Entre 2014 et 2015, les Big Five (Penguin Random House, HarperCollins, Hachette Book Group, Macmillan et Simon & Schuster) ont signé des accords de tarifications avec Amazon.

Ces derniers permettaient aux éditeurs de fixer un prix de vente, tout en instaurant des frais de 30 % pour le revendeur – et garantissant que les ebooks seraient au même tarif chez d’autres revendeurs. En somme, le retour de la clause de Nation la Plus Favorisée, qui était à l’origine du procès intenté à Apple en 2011. Et s’était conclu sur une amende de 410 millions € contre la firme de Cupertino.

“Non, non, rien n'a changé...”

Prenons les mêmes et recommençons ? De toute évidence : surtout que le cabinet Hagens Berman, qui avait officié contre Apple à l’époque, se retrouve là encore à la manœuvre. Sauf qu’alors, Amazon pestait contre les contractualisations qu’avait instaurées Apple : le contrat d’agence mettait tout le monde sur un pied d’égalité et Kindle tombait alors de son piédestal.

Cette fois, les éditeurs sont accusés d’avoir cimenté la domination de la firme tout en s’offrant d’augmenter les tarifs de vente. Juste assez pour invoquer la loi Sherman, qui préside à toute action antitrust, assuraient les avocats. Or, le 3 août, le tribunal de Manhattan a tranché, par la voix de Valerie Figueredo : ni complot, ni restriction, ni monopole. Et surtout, les plaignants ne fournissaient pas les preuves nécessaires de la connivence entre éditeurs et Amazon.

À LIRE: 2000 auteurs autoédités ont gagné 100 000 $ en 2022

Moralité ? Les directeurs financiers et juridiques des structures éditoriales avaient très bien pu aboutir aux mêmes conclusions, sans pour cela s’être entendus… Il faudrait plus que des comportements similaires pour que la collusion soit démontrée et ce, quel que soit l’historique légal — comprendre : la condamnation d’Apple — rien ne validait la thèse défendue.

Acharnement judiciaire ?

En effet, la justice se livre à un examen méthodique de différents points dans les cas de pratiques anticoncurrentielles. Mais Valerie Figueredo certifiait que l’attitude des éditeurs tenait plus d’une approche rationnelle, individuelle, que d’une volonté collégiale et négociée.

À LIRE: un complot entre Amazon et éditeurs, peu crédible

Une fin de non-recevoir dont les avocats ne se sont pas contentés : fort de ce que le cabinet avait obtenu la tête d’Apple, avec le ministère de la Justice pour bourreau, Hagens Berman revient en force, rapporte l’agence Reuters. Pour éviter le procès, les Big Five avaient signé un accord avec 450 millions $ de règlement pour éviter la procédure : personne ne reconnaissait la moindre culpabilité ni l’entente, mais cette transaction mettait fin à leur accusation.

Or, rappelle Hagens, suite à la sanction prononcée contre Apple, les éditeurs furent placés sous la surveillance du gouvernement, durant quelques années. Pour le cabinet, dès lors que cet œil de Moscou disparut, tout le monde s’est précipité pour renégocier les contrats. Car en réalité, aucun des groupes n’aurait renoncé au complot initial : ils auraient juste attendu que le billot s’éloigne.

Ainsi, plutôt que de s’attarder sur les strictes parts de marché de chaque entreprise, la magistrate aurait dû prendre en compte l’impact de ces accords. Et Valerie Figueredo aurait abouti aux mêmes constats que ceux de 2013 avec Apple : les éditeurs et Amazon, entre 2014 et 2015, ont diminué toute forme de concurrence et les ebooks ont affiché un tarif défavorable aux clients.

Pour l’heure, les accusés n’ont pas moufté. Mais l’opiniâtreté des avocats laisse entendre que l’affaire ne se bouclera pas de sitôt…

crédits photo : @felipepelaquim/Unsplash