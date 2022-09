Royaume-Uni : face à l'inflation, Liz Truss appelée à agir pour la lecture

La semaine dernière, Don Conway, PDG de l’organisation professionnelle Publishers Association, a écrit une lettre à Liz Truss et à l'autre candidat au poste de Premier ministre, Rishi Sunak, leur demandant de s’engager « pour garantir la contribution économique, culturelle et sociale continue de l’industrie britannique de l’édition de premier plan ».

Pour contrevenir à la crise et à l’inflation du coût de la vie qui tend à s’installer, l’industrie de l’édition tout entière attend beaucoup de Liz Truss et de son nouveau gouvernement. Les auteurs et les maisons d’édition espèrent voir prise une série de mesures pour garantir un accès facilité au livre et à la lecture pour les personnes de tous horizons.

Ils espèrent, entre autres, voir disparaître « la dernière taxe restante sur la lecture », mais également la mise en place de financements garantissant aux écoles la possibilité de recevoir la visite d’auteur, et d’investir au mieux dans les bibliothèques scolaires.

Vers une détaxe du livre audio

Don Conway a déclaré qu’« en haut de la liste se retrouve la suppression de la TVA sur les livres audio », qu’il a présentée comme « la dernière taxe restante sur la lecture ». « Le gouvernement a pris la décision très bienvenue de détaxer d'autres publications numériques, y compris les ebooks en 2020, et a reconnu à plusieurs reprises que la lecture et la connaissance ne devraient pas être taxées », a-t-il poursuivi.

« Les livres audio représentent un format qui connaît la croissance la plus rapide, ils sont accessibles et attirent les lecteurs qui ne s’intéressent peut-être pas à d’autres types d'ouvrages. Se débarrasser de cette ultime anomalie serait la meilleure chose à faire », conclut Conway.

Sauver les bibliothèques

Autre figure du monde du livre, Joseph Coelho, poète et auteur, insiste sur l'idée de rendre les bibliothèques prioritaires pour le gouvernement. Il explique : « J’aimerais que les bibliothèques soient valorisées et reçoivent le soutien dont elles ont besoin à la fois publiquement et dans le milieu scolaire. » Et de poursuivre : « Les bibliothèques scolaires offrent un accès essentiel aux livres en particulier pour les enfants qui n’ont peut-être pas de livres à la maison. »

Rappelons que les bibliothèques britanniques ont subi de plein fouet les effets d'une politique d'austérité mise en œuvre par le Royaume-Uni dès le début des années 2010. Résultat : 800 fermetures estimées de bibliothèques, à la suite du désengagement de l'État britannique du financement de ces services publics et des difficultés économiques des districts (council) les plus pauvres.

Nick Pool, PDG de la CILIP, l’association britannique des bibliothèques et de l’information, a lui déclaré que Truss devait « investir dans un programme national de construction de nouvelles bibliothèques et de réaménagement des succursales de bibliothèque existantes pour répondre aux besoins actuels et futurs de toutes les communautés ».

Et d’appuyer ses propos : « Les bibliothèques stimulent la lecture, l’alphabétisation et les compétences numériques, stimulent la reprise économique locale et ont un impact puissant sur l’éducation, la santé et l’emploi. Quelle meilleure façon d’aider le Royaume-Uni à rebondir et à construire un avenir meilleur qu’en construisant des bibliothèques qui changent la vie ? »

Favoriser les rencontres scolaires

L’auteur d'ouvrages pour enfants Tony Bradman, également président du conseil d’administration de l'Authors' Licensing and Collecting Society (ALCS), affirme que le gouvernement doit soutenir les visites d’auteurs dans les écoles afin de créer « la prochaine génération de lecteurs ».

Développant ses propos, il continue : « Les visites scolaires sont extrêmement précieuses pour impliquer davantage les jeunes dans la lecture, et elles sont essentielles pour que les auteurs entrent en contact avec leurs lecteurs. Lorsque ces visites n’étaient pas possibles pendant la pandémie, cela a détruit les revenus de nombreux auteurs pour enfants. »

« Nous espérons qu’en cas de crise du coût de la vie, les écoles n’auront pas à envisager de supprimer ces visites, car cela aggraverait la situation des enfants et des auteurs pour enfants. Nous espérons que le gouvernement du Premier ministre pourra s’assurer que les écoles disposent d’un financement pour les visites d’auteur de livres. »

Pour une concurrence plus juste

Enfin, James Daunt, directeur général de la chaine de librairies Waterstones, souhaite que Truss et son gouvernement introduisent une taxe sur les sites de vente en ligne. Cette dernière pourrait ensuite être utilisée pour réduire les frais commerciaux dans les magasins de détail.

« Cela maintiendrait plus de magasins ouverts, soutiendrait les communautés locales avec des emplois là où ils sont le plus nécessaires, et ferait également baisser les prix dans ces magasins », a-t-il déclaré [les prix des livres ne sont pas fixes au Royaume-Uni, NdR]. « Ignorer les ventes en ligne et ne taxer que les magasins physiques est à la fois injuste et très régressif. »

Via The Guardian

Crédit photo : Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0)