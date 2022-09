Paulette Éditrice à la recherche d'“écritures lesbiennes

Paulette reçoit très peu de manuscrits lesbiens, alors que sa collection Grattaculs veut réunir toutes les identités de l’acronyme LGBTQIA+, avec l’objectif de servir de porte-voix pour les créateurs et créatrices et de point de référence pour les lecteurs et lectrices. Pourquoi cette situation ?

Manque d’espaces safe en général et de structures tournées vers la création lesbienne en particulier, sexisme et lesbophobie, figures d’identification anciennes ou peu connues... Les freins peuvent être nombreux.

Malgré la fermeture de l’espace librairie du Café Livresse à Genève (fin 2020) ou les difficultés de la librairie de référence Violette and Co à Paris, un nouveau souffle est observable : Le Festival des visibilités lesbiennes (avril 2021), l’ouverture de la librairie L’art d’aimer à Fribourg (été 2021), l’exposition, « Un fort courant chaud de lesbiennes perturbe l’ouest de la Suisse », à l’occasion des 50 ans du MLF (mai 2022), ou le podcast, Voyage au Gouinistan (RTS, 2022), des journalistes Aurélie Cuttat et Christine Gonzalez.

Un appel aux écritures lesbiennes

Forte de ces constats, Paulette lance un appel aux écritures lesbiennes, baptisé, « Goudous, où êtes-vous ? », avec l’objectif de former un ouvrage moussu, tendre et puissant. Le délai de participation est fixé au 30 novembre 2022.

Paulette est une maison d’édition engagée, par ses processus de production et de travail, ainsi que par ses choix artistiques. Après avoir publié de la fiction courte (collection Les pives), elle a fait son coming out en 2021 et lancé Grattaculs, une collection dédiée aux écrits LGBTQIA+.

Sont déjà parus : Cuisson au feu de bois, ouvrage pluriel réunissant vingt-trois contributions, ainsi que les recueils Quelques fleurs / Some flowers, de Romy Colombe. K, et Parades, de Julien Burri. Un quatrième titre, Je suis un homme trans, de Léo Côme, est prévu à la fin 2022.

Modalités de l'appel :

- Format et genre : libres

- La proposition doit être liée aux thèmes et vécus lesbiens au sens large

Paulette éditrice souhaite publier « un ouvrage moussu, tendre et puissant » en 2023. Pour ce faire, elle ouvre un appel aux écritures. Ceci n’est pas un concours : il n’y aura pas de lauréats, pas de classement. Paulette sélectionnera les textes qui l’auront touchée, interrogée, bousculée.

1. Chaque proposition est libre de son genre (fiction, essai, poésie...), de son style et de son sujet. Elle peut consister en un seul texte suivi, mais aussi en un ensemble de textes plus brefs. Un conseil : écrivez ce que vous avez toujours eu envie de lire, rien d’autre.

2. Après la sélection des textes, Paulette entreprendra un travail éditorial avec les auteurs et autrices. Des modifications pourront être convenues ensemble sur les textes retenus.

3. Les auteurs et autrices recevront quelques exemplaires du livre, ainsi qu’un forfait, dont le montant sera défini en fonction du nombre de propositions sélectionnées. Les droits d’auteurs usuels (10 % du prix de vente public) iront à une association active dans la défense des personnes LGBTQIA+.

4. Paulette encourage vivement la participation des personnes les plus invisibilisées. Sur demande, il sera possible de publier sous pseudonyme ou anonymement. Aucune apparition publique n’est obligatoire. Paulette souhaite que toutes les personnes participant à ce projet se sentent en sécurité.

5. La sélection ou non-sélection pour publication n’est sujette à aucune contestation, ni aucun recours. En soumettant son texte à cet appel, chaque personne accepte le présent règlement et s’engage à une collaboration dans un esprit positif.

6. Les propositions sont à envoyer en pdf à l’adresse : contact@paulette-editrice.ch au plus tard le 30 novembre 2022. Réponse sera donnée dans les semaines qui suivent.

Crédits visuel : Paulette éditrice