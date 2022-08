Mort de Nicholas Evans, l'écrivain qui murmura à l'oreille des chevaux

En 1995, Evans publia The Horse Whisperer – L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, qui devint un film produit et réalisé par Robert Redford en 1998 – il jouait également dans le film. Le montant des droits d’adaptation avait fait sensation : plus de 8 millions $ à l’époque. Le roman avait été traduit en 96 chez Albin Michel par Valérie Malfoy.

Outre-Atlantique, Little, Brown Book Group, lui rend hommage, par l’intermédiaire de son directeur général, Charlie King : « Nicolas Evans était un magistral conteur et l’un des romanciers les plus célèbres et appréciés de sa génération. » Car depuis L’homme qui murmurait jusqu’à ses quatre romans suivants, ce sont des millions de lecteurs qui ont été conquis par ses textes.

Né en 1950 dans le Worcestershire, Evans a fait des études à la Bromsgrove School avant d’entreprendre une carrière universitaire de droit à Oxford. Il débuta sa carrière de journaliste durant les années 70 à l’Evening Chronicle de Newcastle-upon-Tyne. Puis, il campa sur les ondes et se spécialisa dans la politique américaine et les affaires étrangères, notamment en couvrant la guerre à Beyrouth.

À partir des années 90, il développera un goût pour les scénarios et entamera les premières pages de son roman, qui sortira en 95.

L’ouvrage se vendra à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde — et l’adaptation au cinéma ne fera que conforter le succès, avec Scarlett Johansson dans le rôle principal : celui d’une cavalière blessée, Grace MacLean, à qui un entraîneur apprend à remonter à cheval.

L’inspiration, racontait l’écrivain, lui est venue d’une rencontre avec un forgeron en 1993, dans le sud-ouest de l’Angleterre : l’artisan lui avait alors parlé des murmureurs, des personnes ayant le don de guérir des chevaux traumatisés.

En 2008, l’auteur et sa famille, au cours d’une malencontreuse cueillette de champignons, furent grièvement blessés. Ils avaient alors consommé des champignons vénéneux en Écosse — et Nicholas dut subir avec son épouse, Charlotte Gordon Cumming, une greffe de rein.