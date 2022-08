Comment TikTok a transformé l'industrie du livre

Quel chemin parcouru entre le lancement de la plateforme de ByteDance il a 6 ans, et la barre du milliard d’utilisateurs atteint en septembre de l’année dernière. Aux États-Unis, c’est la moitié des utilisateurs de réseaux sociaux de la tranche des moins de 25 ans qui a téléchargé l'application chinoise, TikTok. Comme tout outil web, elle s’appuie sur un algorithme de recommandation : il réagit aux choix de l'internaute. Outre les contenus spécifiquement sélectionnés pour chaque personne, les publicités suivront donc le même modèle.

D’abord tournée vers le divertissement et la création de contenus drôles ou inventifs, elle est souvent décriée pour le temps qu’elle peut faire perdre ou sa superficialité. Une chose est sûre : la recette marche. Pour preuve, les modifications réalisées par les deux plateformes de Meta, Facebook et Instagram. La première a installé une concurrence entre les messages des amis et de la famille et des posts d’inconnus viraux ou construits pour le devenir. Instagram fait de même en poussant ce même genre de production de manière encore plus évidente.

Ventes et viralité

Ce contenu spécifique mis en avant pour créer de l’engouement exige des acteurs culturels qu’ils s’adaptent à cette nouvelle réalité. Le monde de l’édition ne fait pas exception dans cette bataille de l’attention à l’échelle mondiale. Pour preuve : pas moins de sept des quinze livres de la liste des best-sellers du New York Times doivent leur public à TikTok, d’après Observer.

Quatre de ces titres sont signés de l’auteur Colleen Hoover, phénomène TikTok. À l’instar des autres outils communautaires, TikTok permet au « lecteur moyen » de partager son avis sur un titre, offrant une promotion spontanée à certains ouvrages. On peut être certain que chaque œuvre qui sera choisie mensuellement pour le nouveau TikTok Bookclub fera exploser ses ventes, même quand le texte a été publié en 1817...

Ce canal numérique atteint notamment un public qui n’est pas touché par le marketing traditionnel de l’édition. En résumé : Le club de lecture de TikTok, et avant le hashtag, #Booktok et ses 65 milliards de vues à ce jour selon la plateforme, fabriquent de nouveaux lecteurs et créent de l'engouement.

Des observateurs et chercheurs ont tenté de décrypter le succès et le mécanisme de #Booktok, à majorité plébiscité par des femmes. L’efficacité de hashtag pour faire vendre des livres proviendrait de la viralité de l’émotion partagée ; #Booktok pêcherait en revanche, à l’instar de TikTok en général, dans la transmission d’informations complexes. Du sensationnel, immédiat, sans rationnalisation, le tout en quelques secondes : ou comment produire de l'abrutissement de masses, non ?

Un internaute #BookTok aperçoit la couverture d’un ouvrage et l’expression du lecteur, entend quelques mots d’enthousiasme sur une chanson entraînante, puis passe à un contenu suivant. De la même manière, le #Bookstagram d’Instagram sera également très axé sur le visuel : les utilisateurs découvrent la couverture de l’oeuvre dans un cadre séduisant, avec une tasse, un cadre douillet ou une gerbe de fleurs, le tout accompagné d’une brève en légende de 2200 caractères maximum. Sur TikTok, le texte qui participe à la vidéo sera de 300 caractères.

Le magazine Oprah a montré que les éditeurs passent des contrats avec des influenceurs, notamment anglo-saxons, pour s’appuyer sur leur notoriété à des fins commerciales. Un brouillage entre publicité et critique littéraire qui définit la logique des influenceurs sur les réseaux sociaux. Argent contre « influence », et des mises en lumières numériques en attendant l'adaptation Netflix.

Crédits photo : Cory Doctorow (CC BY-SA 2.0)