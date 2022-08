Selon les avocats d'Harvard, le piratage n'est pas vraiment du vol

Les résultats publiés dans le Journal of the Association for Information Science and Technology offrent en effet un aperçu des opinions imprévues sur le droit d’auteur et le piratage des avocats de l’une des plus prestigieuses institutions universitaires américaines.

Pour mener cette étude quantitative approfondie, l’un des chercheurs a passé un an à Harvard, s’engageant de manière informelle dans les différents Masters internationaux en droit de la faculté. Chaque étudiant de ces cursus possède un premier diplôme en droit, d'excellents dossiers scolaires et une expérience professionnelle d’avocat.

Le chercheur s’est intégré à la vie sociale des juristes pour récolter des informations, non sans une base méthodologique. L’ambition a été de rendre compte de la vision de ces experts sur la réglementation américaine actuelle en matière de droit d’auteur, comme sur leur degré d’acceptabilité du piratage numérique.

Sur les 50 avocats interrogés, seuls trois ont estimé que le téléchargement ou la diffusion de contenu numérique pirate était absolument illégal et inacceptable. Un spécialiste du droit tente d’expliquer les raisons de cette tolérance : « Il y a une perception répandue que ce n’est pas du vol, et certains n’ont aucun problème à en discuter dans un cadre professionnel. J’ai par exemple déjà parlé avec mes clients des émissions de télévision que j’ai téléchargées. »

Un autre ajoute : « Il y a un sentiment partagé que les biens numériques diffèrent des biens physiques, et que cela constitue une base pour l’émergence de nouvelles normes sociétales. »

Manuels scolaire, trop cher

En revanche, ces réactions des avocats s’appliquent aux consommateurs qui téléchargent ou regardent des contenus piratés, et non aux personnes qui exploitent des sites piratés. Ces pratiques, quand elles sont justifiées par des intérêts financiers, sont en revanche considérées comme inacceptables par la plupart des juristes.

Il en va de même pour les livres, à l’exception du contenu académique et éducatif. L’un d’eux développe : « 200 $ [pour un manuel scolaire], c’est absolument fou. S'il était disponible à la vente piraté [à un moindre coût], j'achèterais la version pirate. » Outre le coût, la plupart des répondants ont indiqué que l’accès au savoir devrait être libre et illimité, rapporte TorrentFreak.

Par ailleurs, ces avocats mettent en avant la disponibilité pour justifier leur tolérance face au piratage. Un étudiant développe : « Si, pour une raison quelconque, il y a une restriction, je pense qu’il est juste pour moi de télécharger illégalement ou d’utiliser un VPN pour avoir accès au contenu. Je ne crois pas aux restrictions géographiques sur Internet. »

À partir de tous ces témoignages, les chercheurs en concluent : « L’une des principales implications pratiques de notre recherche est qu’elle indique qu’un changement social, culturel et mental dans la perception du piratage s’est déjà produit. » Par extension, ils considèrent que des lois plus strictes ne sont pas susceptibles de réussir : « Au lieu de se fragmenter en silos de divertissement, il serait plus logique de veiller à ce que le grand public puisse facilement accéder à l'information, et ce, à un prix décent », défendent-ils.

Et de conclure : « Les industries qui s’adapteront le mieux aux besoins et aux perceptions de la société gagneront dans la course pour établir de nouveaux modèles commerciaux efficaces, acceptés et durables. » Les résultats sont accessibles à cette adresse.

En 2019 déjà, une étude avait été menée auprès d'avocats de Harvard et publiée dans la revue The Information Society. Les chercheurs avaient sondé plus de 100 étudiants internationaux en Master de droit. Il leur avait été demandé d'évaluer l'acceptabilité de divers scénarios de piratage, sur une échelle de cinq points, allant de « très inacceptable » à « très acceptable ».

Alors que les chercheurs s'attendaient à ce que les avocats aient des positions éthiques conservatrices en matière de piratage, la moyenne de toutes les réponses était de 3,23, soit proche du point « acceptable » de l'échelle.

En juin 2022, l’Office de la propriété intellectuelle a publié des données sur les pratiques de contrefaçon. Il révélait que le livre numérique était piraté à hauteur de 32 % des interrogés, contre 61 % pour les films. Un précédent rapport, daté de 2019, notait que seule la moitié des jeunes utilisateurs européens de 15 à 24 ans évitait les sources illégales.

