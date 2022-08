Nouveau record mondial pour One Piece, à demi-milliardaire

Le tome 103 s’intitule Le guerrier de la libération et réunit les chapitres 1036 à 1044. Sorti ce 4 août au Japon, il est attendu pour le 7 décembre prochain en France chez Glénat. Avant cela, le tome 102 sortira en grande pompe le 14 septembre et en avant-première lors de la nuit One Piece, célébrant les 25 ans de l’œuvre à travers toute la France et la Belgique.

Parmi les 500 millions d'exemplaires en circulation 416 millions le sont au Japon et les quelque 100 autres millions se baladent dans 60 pays à travers le monde, comme l’explique le site Natalie. C’est le second record Guinness pour la série. En juin 2015, il était reconnu pour être le manga avec « le plus d’exemplaires publiés de la même série de bandes dessinées par un seul auteur », avec plus de 320 millions de tomes.

Ce nouveau record assoit le statut de la saga phare de l’hebdomadaire de prépublication Weekly Shonen Jump comme manga le plus vendus de tous les temps. Il rejoint la série de comics Batman en termes de nombre d’exemplaires en circulation. Une belle victoire alors que son auteur annonçait le début de la fin.

La série s'approcherait de son dénouement comme le suggère une publicité diffusée l’an dernier par la maison d’édition Shueisha diffusée dans plusieurs quotidiens locaux. Une photographie du plan de travail de l’artiste en pleine création et une simple phrase « Le récit entre dans sa phase finale. »

De plus, Oda avait pris un mois de pause à partir du 27 juin dernier jusqu’au 25 juillet afin de préparer l’arc final de One Piece. « Je veux réarranger la structure de façon à boucler le chapitre final aussi vite que possible. Donc… pardonnez-moi, mais je vais faire une petite pause pour tout préparer ! » avait-il déclaré dans un message calligraphié sur le compte twitter de Shonen Jump. La série est actuellement en train de clore l’arc du Pays de Wano.

Pour patienter, les fans de la série pourront se tourner vers le 15e film consacré à la saga, One Piece Red, qui sort le 10 août prochain dans les salles obscures françaises. Comme les autres films, ce dernier n’entrerait pas dans l’histoire du manga, mais se déroulerait après l’arc, Whole Cake Island.

Crédit photo : 政煌 郭 (CC BY-NC-ND 2.0)