25 ans de One Piece, shōnen où les personnages “ne sont pas monolithiques

Les éditions Glénat, qui publient One Piece depuis 2000 en France, annoncent une nuit dédiée le 13 septembre prochain, dès 19h, organisée au sein des librairies et des grandes surfaces spécialisées participantes de France et de Belgique. Le tome 102 de One Piece y sera vendu en avant-première, à partir de 22h. Il sera disponible partout le 14 septembre.

Des goodies exclusifs seront proposés, avec des animations spéciales, dont une affiche Wanted en réalité augmentée, en partenariat avec l’application Beam Beam, qui permet de découvrir sa prime en direct et de la partager sur les réseaux sociaux.

Avis aux apprentis mangakas, un concours de dessins à envoyer à Eiichirō Oda est également au programme...

Enfin, la chaîne Twitch de Glénat accueillera également plusieurs événements en ligne, en partenariat avec Le Stream. Pour cette année très spéciale pour la série One Piece, nous avons posé quelques questions à Benoît Huot, responsable éditorial manga chez Glénat.

ActuaLitté : La saga éditoriale de One Piece chez Glénat a aujourd'hui 22 ans, avec 102 tomes au compteur. Comment a-t-elle commencé ?

Benoît Huot : Je ne suis moi-même arrivé qu'en 2007 chez Glénat, mais j'ai pu interroger les membres de l'équipe qui étaient là à l'époque. Ils avaient pressenti qu'il s'agirait d'une bonne série, et avaient donc fait l'acquisition des droits de traduction, mais ne pouvaient pas imaginer l'explosion qu'elle allait générer.

La qualité et le succès de la série étaient toutefois annoncés par la prépublication en magazine : il faut savoir que ces titres disposent en effet de sondages de popularité auprès des lecteurs et que, si une série reste trop longtemps à la traîne, elle n'est pas poursuivie. Pour One Piece, le succès n'a pas été immédiatement fulgurant, il lui a fallu se déployer, mais la série a acquis un important lectorat avec les années.

Comment expliquez-vous le renouvellement de ce lectorat, qui fait que plusieurs générations lisent désormais One Piece ?

Benoît Huot : Cette capacité à renouveler ses lecteurs est bien sûr liée au travail d’Eiichirō Oda, de plusieurs manières. En premier lieu, le thème central de la piraterie joue beaucoup, car il reste assez porteur. Mais Oda a su se l'approprier, notamment en y ajoutant des éléments totalement fantaisistes à l'image de ces escargophones qui servent de moyens de communication.

One Piece est un shōnen, mais je n’ai jamais vu autant de personnages pleurer et révéler leurs émotions. Je pense que cet aspect joue beaucoup dans le succès de la série : les personnages ne sont pas monolithiques, ils ont tous un passif relativement lourd. Les liens d’amitié entre les membres de l’équipage leur permettent de surmonter les épreuves et, par un effet d'assimilation, les lecteurs se sentent eux aussi membres de cet équipage et de ses amitiés.

Enfin, Luffy, en tant que personnage principal, est également très attachant : fondamentalement franc, il fait ce qu’il pense et pense ce qu’il fait — on remarque d'ailleurs qu'il n'y a aucune bulle de pensée pour lui. Il lutte contre l'injustice sans se présenter comme un héros, sans se poser de questions. Ce qui l'intéresse n'est pas d'être reconnu comme un grand chef pirate, mais avant tout de vivre une grande aventure.

Les ventes de One Piece ont-elles été importantes dès les débuts de sa publication, chez Glénat ?

Benoît Huot : Au début des années 2000, on ne peut pas dire que le manga était un secteur de niche, car des titres comme Dragon Ball avaient déjà connu de bons succès. Paru en même temps que Bleach, One Piece a gagné en popularité un peu avant 2010 avec la diffusion des anime à la télévision, en particulier sur la chaine NT1 de la TNT. Or, à partir du moment où l'adaptation en anime d'une série est diffusée sur un canal généraliste, elle gagne beaucoup de lecteurs-lectrices — un phénomène que l’on ne constate pas que pour le manga, d'ailleurs.

Le soutien des libraires a beaucoup joué ensuite, en termes de partage et de création de communautés. Ensuite, le développement des réseaux sociaux a parachevé cette passion pour One Piece.

Cet « effet anime » se ressent-il toujours autant pour le manga ?

Benoît Huot : Il se ressent toujours, mais de façon moins brutale, avec l'apparition des plateformes de diffusion en streaming : l'effet « avant/après » n'est plus aussi saisissant. Mais l'anime constitue toujours une caisse de résonance : la sortie de l’épisode 1000 de One Piece a débouché sur la mise en place d'une journée festive et d'événements particuliers, car elle est en soi emblématique.

Aujourd'hui, quelles sont les ventes du tome 1 de One Piece ?

Benoît Huot : Signe de l'aspect durable de la série, le tome 1 de One Piece continue à se vendre, seul ou en coffret, dans celui du premier arc qui rassemble douze tomes. Et ce tome 1 a dépassé le million d’exemplaires vendus l’année dernière.

Et combien d'exemplaires, au total, a vendus Glénat ?

Benoît Huot : One Piece s’est vendu à plus de 31,8 millions d’exemplaires [ventes nettes éditeur à fin juin 2022, NdR] en France depuis sa parution. En 2021, selon GfK, la série One Piece a représenté, à elle seule, 9,22 % du marché du manga en France... Et la série accélère, pour différentes raisons : le Pass Culture, bien sûr, qui a facilité une visibilité beaucoup plus marquée du manga en librairie.

Mais, en tant que grande épopée maritime, One Piece dispose aussi de différentes escales, ce qui en fait une série très accessible. Ainsi, de nouveaux lecteurs peuvent démarrer au tome 1, bien sûr, mais aussi avec l'arc Water Seven, au tome 34, ou au tome 70, carrément, en complétant avec un visionnage de l'anime. Eiichirō Oda en a bien conscience, puisqu'il prend soin de mettre en place des flash-backs réguliers. Dans le cadre d'une œuvre aussi dense, il sait que certains éléments doivent être rappelés.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et celle de One Piece a été annoncée il y a peu : est-ce la fin d'une époque ?

Benoît Huot : Je ne parlerais pas de la fin d’une époque, mais il est certain que l’on constate une certaine propension des auteurs à aller vers des séries plus courtes, car le lectorat évolue, il est multi-sollicité au niveau des médias et des canaux de divertissement et dispose de moins de temps.

Pourquoi organiser un événement spécial pour ce tome 102, la Nuit One Piece ?

Benoît Huot : Ce tome 102 représente le climax du pays des Wa, avec le fameux combat contre Kaido. Le tome 100 était certes symbolique en raison de son numéro, mais il ne faisait qu'introduire ce combat. Cet épisode est donc particulièrement important.

Cet événement fédérateur vient par ailleurs mobiliser la très forte communauté, pour l'associer aux libraires et créer autant d'occasions de rencontres et d’échanges.

Photographies : illustration, une boutique One Piece à Tokyo (政 —郭, CC BY-NC-ND 2.0)

ONE PIECE © 1997 by Eiichiro Oda / SHUEISHA Inc.