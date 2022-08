En six ans, deux million de livres offerts aux écoles italiennes

Depuis la première semaine de mai, grâce à #ioleggoperché, les écoles italiennes ont reçu 112 000 nouveaux livres donnés par les éditeurs. Une initiative qui a permis, depuis sa création, de collecter un total de près de deux millions de livres (1,8 million, pour être précis).

Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, a commenté ce succès dans un communiqué : « Un nombre extraordinaire, avec lequel nous répondons au besoin primaire souligné avec toujours plus de force par les écoles de nouveaux livres pour mettre en place des actions de lecture, rendre le livre familier dans la vie quotidienne des enfants, et combattre la pauvreté éducative. Et ce, grâce au ministère de la culture — Direction générale des bibliothèques et du droit d’auteur et Centre du livre et de la lecture, et encore en coopération avec le ministère de l’éducation et le patronage du bureau du Premier ministre. »

« Lire pour construire l’avenir » : c’était aussi le thème du contest2021, le défi entre écoles organisé dans le cadre de cette initiative et auquel ont participé 587 écoles italiennes au total.

Grâce au soutien de la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori), les 10 écoles gagnantes ont reçu 10 bons d’achat d’une valeur de 1 000 euros à dépenser en livres pour réapprovisionner et mettre à jour leur bibliothèque scolaire.

Crédits photo : IoLeggoPerché