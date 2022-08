Le vocabulaire français, assez riche pour les nuances de pollution ?

Le journal officiel de ce 4 août 2022 relaie une nouvelle liste de termes et expressions du vocabulaire de l'environnement, adoptés par la Commission d'enrichissement de la langue française. On y trouve notamment le redouté « écocide », une « [a]ction ou ensemble d'actions délibérées, commises alors même que leurs auteurs savent qu'elles auront des conséquences néfastes pour l'environnement, qui entraînent la destruction d'un écosystème ou d'une espèce particulière, ou qui leur infligent des dommages étendus, graves et durables ».

La liste rend compte d'autres joyeusetés, comme la « pollution lumineuse », qui vient remplacer « photopollution » ou « light pollution », et qui se trouve produite par les éclairages lumineux artificiels, la nuit. L'« algal bloom », « croissance rapide et massive d'algues due à des rejets excessifs d'azote et de phosphore dans des milieux aquatiques », peut se traduire pour sa part par la « prolifération d'algues ».

Optimiste, la liste n'oublie pas quelques solutions, plus ou moins durables, à ces dérèglements de l'environnement suite à l'activité humaine.

On découvre ainsi le « traitement par aération » (air sparging, biosparging ou bioventing), qui « consiste à injecter de l'air dans les sols ou dans les eaux afin soit d'entraîner dans l'atmosphère des composés volatils, soit de faciliter la biodégradation aérobie des polluants organiques qu'ils contiennent ».

Le réensauvagement, plus connu, supprime des barrages, remet en état des zones humides, organise des corridors biologiques, afin de « rétablir un fonctionnement naturel d'écosystèmes de milieux anthropisés, pour les laisser ensuite évoluer sans intervention de l'homme ».

L'ensemble de ces termes sont accessibles à cette adresse.

