Ukraine : après les fonds de soutien, voici la font de solidarité

Les exercices de calligraphie ont une histoire particulièrement dans les pays slaves, tant au sud qu’à l’est. L’écriture statutaire est d’ailleurs la plus ancienne forme de l’alphabet cyrillique — elle se caractérise par des lettres majuscules de la même taille que l’ancienne mrglovani, une police géorgienne.

La police ainsi créée s’adaptera aux langues géorgienne, ukrainienne, abkhaze, anglaise et allemande — et dans des logiciels tels que Photoshop, InDesign et Illustrator aussi bien que MS Office.

Précédemment, le designer Andriy Shevcjhenko avait produit lui aussi une police, Mavka Font : tous les produits de sa vente sont reversés aux ambulanciers ukrainiens ainsi qu’à la police de Marioupol.

Pour télécharger Ukraine, on passera par Calligraphy.

Pour son créateur, elle représente un syncrétisme « contenant à la fois les motifs géorgiens et latins stylisés, et adaptés à l’esthétique slave. Je suis assez fier de dire que cette police comprend tous les alphabets de la langue abkhaze. Avec elle, il devient possible d’écrire dans toutes les langues européennes, et pas seulement ».

