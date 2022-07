Après sa convalescence, le séjour de Céline à Londres

« Il s’impose comme le grand récit d’une double vocation : celle de l’écriture et celle de la médecine. Ou comment se tenir au plus près de la vérité des hommes, au beau milieu de cette farce outrancière et mensongère qu’est la vie. » Ces mots qui décrivent le futur inédit de Louis-Ferdinand Céline, Londres, sont de son éditeur, Gallimard. Ce texte, écrit en 1934, est la suite directe de la dernière parution de l’auteur du Voyage, Guerre. Les deux titres sont tirés des manuscrits inédits de l'écrivain, retrouvés en 2020.

Dans Londres, Ferdinand et ses acouphènes élisent domicile dans une mansarde de Leicester Pension, « où Cantaloup, un maquereau de Montpellier, organise un intense trafic sexuel avec la complicité d’un policier », révèle Gallimard. Dans le roman précédent, Ferdinand quittait la France avec une prostituée, Angèle, qui a « de l’influence sur les parties mystérieuses de l’âme. »

Près de 140.000 exemplaires vendus

Guerre s’est révélé être une grande réussite de librairie, comme un succès critique. Dans ce récit, Céline revit la grave blessure reçue sur-le-champ de bataille, le laissant inconscient. Il narre la convalescence qui suit le service et des rencontres, avec une infirmière, ou encore un souteneur, Bébert. Des sévices de la guerre qui seront finalement son salut, puisque jugé inapte, il quitte définitivement le danger des combats.

« Nous avions fait un tirage initial de 80.000 exemplaires. Depuis, les librairies de toute la France font des demandes de réassort tous les jours et nous en sommes aujourd’hui à un tirage global de 210.000 unités », détaille Alban Cerisier, secrétaire général de Gallimard chargé du patrimoine, aux Échos. On compte près de 140.000 exemplaires vendus à ce jour.

Après Londres, viendra, plus surprenant, un conte médiéval, La Volonté du roi Krogold, refusé à l’époque par Denoël. Et pour l’année 2023, la maison fera paraître un troisième tome des romans de Céline à la Pléiade, comme une édition révisée du fameux texte inachevé, Casse-pipe, imprimé en 1949. En juin 1944, l’auteur de plusieurs pamphlets antisémites, comme Bagatelle pour un massacre ou Les Beaux draps, avait fui Paris pour l’Allemagne, avec femme et chat, Bébert. Une expérience qu’il a narrée dans plusieurs de ses romans, dont d’Un château l’autre.

Après plus de 70 ans d’une errance rocambolesque, en 2020, un an après la mort de la veuve de Céline, Lucette Destouches, le journaliste Jean-Pierre Thibaudat se signalait auprès des ayants droit : il détenait ces manuscrits depuis une quinzaine d’années, rien que ça. Ces ayants droit, François Gibault et une autre proche de la veuve de Céline, Véronique Robert-Chovin, n’ont pas souhaité négocier avec lui. Ils en ont finalement récupéré l’intégralité à l’été 2021.

À noter également que l’exposition, Les manuscrits retrouvés, à la Galerie Gallimard, est encore à visiter jusqu’au 16 juillet.

Crédits : Domaine Public