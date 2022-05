Guerre de Céline : Et autour, grondent les bourdons  

« À tant d’années passées, le souvenir des choses, bien précisément, c’est un effort, ce que les gens ont dit c’est presque tourné des mensonges. Faut se méfier. C’est putain le passé, ça fond dans la rêvasserie. »

Le roman commence sur le réveil du soldat Ferdinand au milieu des cadavres. Hagard et blessé à la tête et au bras, il se met en route, et délire sur-le-champ de bataille : il « cause » à ses camarades morts, et même au roi Krogold… Avant de s’évanouir au bout de ses hallucinations. « Tout s’est arrêté autour d’une rivière qui coulait de la lune. » Il est alors emmené dans un premier hôpital, puis transféré dans un second, installé dans la ville inventée de Peurdu-Sur-La-Lys. La suite racontera sa convalescence dans les bourdonnements incessants, suite à cette balle à la tête. Des vertiges, des nausées, beaucoup de vomi, et l’impossibilité de dormir : « il faut de la joie, du relâchement, de l’abandon » pour se laisser aller dans les bras de Morphée. Ferdinand est à cran. « J’ai attrapé la guerre dans ma tête. »

Les premières pages sont embrouillées dans la confusion d’un moribond, mais dans une certaine fidélité biographique, quand la suite bascule dans le fantaisiste réjouissant, ordurier, amer, du plus grand écrivain français du XXe siècle. « Je suis doué pour l’imagination, je peux bien le dire sans vexer personne. » Le style évolue alors, et devient plus saccadé. On est encore loin de l’écriture qui se déploiera à partir de Guignol’s Band, à coup de trois points. On est plus proche du Voyage ou de Mort à Crédit, ses textes les plus « classiques ». La verdeur célinienne fonctionne à plein, l’oralité. Le texte fait plus que tenir, malgré son statut de brouillon, puisqu’il dépasse de 100 coudées tout ce qui peut sortir chaque année.

Mademoiselle Lespinasse, l’infirmière aux méthodes de soin singulières… Bébert, dit Cascade Gontran, dit Julien Boisseau, camarade d’infortune qui « n’était pas plaisant à voir (...) cependant c’était un garçon qui avait du fond. (...) On aurait dit d’abord qu’il se donnait tout entier au mauvais sort. (...) Il se vantait. C’était sa faiblesse ». Dans les lits d’à-côté, « les autres mecs de la salle, y en avait pour tous les goûts, les blessés de toutes les surfaces et profondeurs, des réservistes surtout, mais des cons dans l’ensemble. » Angèle, la jeune prostituée qui a « de l’influence sur les parties mystérieuses de l’âme », maman et papa Ferdinand : « Jamais j’ai vu ou entendu quelque chose d’aussi dégueulasse que mon père et à mère », etc..

Tous les personnages s’exhibent dans des moments de bravoure et scènes d’anthologie, comme le dîner chez le notable Harnache, entre guignol, crudité et bain de merde dans lequel sont chacun immergés d’une manière ou d’une autre. Céline joue le contraste entre le monde des « caves » et interlope, dans une vision noire des hommes où pointent souvent des accès d’attendrissement. Céline ne parle que de la condition humaine, entre la mort en puissance et la possibilité du sexe à l’horizon. Il va au bout des choses, sans « féerie », sans se boucher le nez, en bouffon. « Et alors, où qu’ils vont, c’est énorme la vie quand même. On se perd partout. » En arrière-fond, la guerre éclate avec constance, tandis qu’au premier plan, Ferdinand en fait des tonnes.

Cette édition événement, outre le texte, se propose, à travers des textes de Pascal Fouché et François Gibault, deux grands connaisseurs de la geste célinienne, de démêler le romanesque du réel, comme de replacer l’œuvre dans une suite chronologique. Des feuilles choisies du manuscrit retrouvé sont également présentées, comme un lexique des termes argotiques pour ne perdre personne en chemin, même s’il n’est pas nécessaire, tant le texte est clair, en comparaison d’autres romans de l’auteur de Rigodon.

Si tout le récit tient la route, Gallimard ne cache pas que certains passages sont tout simplement illisibles, ou reconstitués, rappelant au statut d’ébauche de l’œuvre. On lit ainsi, comme on pourrait le faire pour Les âmes mortes de Gogol, en sachant que rien n’est achevé. Surtout quand on sait que Céline retouchait à l’infini ses textes avant la publication finale. Mais peu importe, quand un événement aussi important que la sortie d’un inédit d’un immense artiste sort, il faut se faire le plaisir de le découvrir, surtout quand il est de cette intensité.