Quel jury pour décerner le label “Capitale française de la culture” 2024 ?

Le label « Capitale française de la culture » distingue tous les deux ans le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20.000 à 200.000 habitants. L’attribution du label s’est accompagnée d’un financement d’un million d’euros, à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts, pour la première édition, en 2022, qui a donc désigné Villeurbanne « Capitale française de la culture ».

La procédure d'attribution pour l'année 2024 s'annonce donc, avec la nomination d'un jury.

Au titre des représentants des professionnels du monde culturel :

Thomas Jolly, acteur et metteur en scène, directeur du Quai, centre dramatique national Angers Pays de la Loire ;

Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens ;

Au titre des spécialistes ou acteurs du développement culturel des collectivités et/ou du tourisme culturel :

Maud Le Floc'h, directrice et fondatrice du POLAU - pôle arts et urbanisme ;

Vincent Carry, directeur d'Arty Farty, créateur et codirecteur du festival Nuits sonores à Lyon ;

Au titre d'organisateur d'événements nationaux ou internationaux :

Francesca Corona, directrice artistique du Festival d'Automne à Paris ;

Au titre de spécialiste des politiques publiques culturelles :

Vincent Guillon, codirecteur de l'Observatoire des politiques culturelles, docteur en science politique de l'Université Grenoble Alpes, membre de l'équipe de recherche de l'ANR SCAENA sur les scènes culturelles et la créativité territoriale ;

Au titre de représentant d'association, fondation, mouvement ou réseau nationaux dans les champs de l'éducation populaire et de la solidarité :

Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas.

L'administration est assurée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, opérateur désigné par le ministère de la Culture pour la mise en œuvre et le déploiement du label « Capitale française de la culture ».

Le label « Capitale française de la culture » est un projet piloté et financé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts, et mis en œuvre par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais (RMN—GP). Ce projet a également bénéficié de la mobilisation des ministères de l’Europe et des Affaires étrangères, de l’Économie, des Finances et de la Relance, de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, ainsi que l’ensemble des associations représentant les élus des collectivités territoriales.

Photographie : La République enchainée, Villeurbanne (allias. Miloux, CC BY-SA 2.0)