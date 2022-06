Les discours de Rima Adbul-Malak signés par Sophie Blandinières

Le programme éducatif et culturel Lire et faire Lire, tiré de l'association du même nom, fêtera bientôt ses 23 ans. Lancé à l'initiative du romancier Alexandre Jardin et de Pascal Guénée, il appelle les personnes de plus de 50 ans à partager avec les enfants le plaisir de la lecture. Si, en 2020, 761 000 enfants ont bénéficié du programme, Lire et faire Lire appelle aujourd'hui de nouveaux bénévoles à rejoindre leurs rangs.