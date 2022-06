L’éditeur d'Alex Jordanov appelle à la défense de la liberté de la presse

L'éditeur, Yannick Dehee, après avoir gardé le silence pour ne pas mettre en difficulté son auteur, a partagé une lettre aux libraires ce 28 juin et en appelle à la solidarité avec le journaliste d’investigation.

« Ces 15 dernières années, Nouveau Monde a publié des dizaines d’ouvrages, plus ou moins pointus ou grand public sur le renseignement et son histoire, parfois en partenariat avec des institutions publiques. Si on nous avait signalé des passages problématiques, nous les aurions retirés de nous-mêmes. » Ces mots sont de Yannick Dehée, patron des éditions Nouveau Monde, dans une lettre aux libraires accessible en fin d'article. « Personne n’a pris la peine de me téléphoner ou de m’écrire », ajoute-t-il, préoccupé, auprès d’ActuaLitté.

En outre, il explique que la parution de l'ouvrage avait suivi un processus éditorial rigoureux, incluant notamment des relectures du texte par des spécialistes du renseignement. En conséquence, il avait dû procéder à « des coupes et des micro coupes de passages croustillants ». C’est pourquoi, n’ayant pas l’information des griefs précis de la DGSI au sujet du texte, Yannick Dehée n'identifie pas un paragraphe ni un chapitre comme problématiques. Me Vincent Brengarth, qui défend certains informateurs présumés du journaliste, commente dans le Canard Enchaîné de ce 29 juin : « Les pièces du dossier qu’on nous laisse entrevoir sont toutes caviardées au nom du secret défense. »

Pour ce dernier, comme pour l’avocat d’Alex Jordanov, Me William Bourdon, le but de la manœuvre est évident : « Cette opération musclée constitue d’évidence une double intimidation politique à l’égard des journalistes et des policiers pour les dissuader d’être curieux ou bavards. »

Alex Jordanov est à présent mis en examen pour divulgation de secret-défense, recel de violation professionnel, recel de violation du secret de l’instruction et révélation d’information permettant l’identification d’une source. Dans son enquête, l'auteur mettait en lumière, notamment, différents ratages et aberrations dans les opérations de contre-terrorisme du service de renseignement.

Une procédure destinée aux terroristes présumés

Selon nos informations, le journaliste d’investigation aurait été traité de la même manière qu’un présumé terroriste. Les agents chargés de la procédure auraient expliqué, à la suite de la garde à vue, qu’ils croyaient avoir affaire à « quelqu’un de dangereux ». Ainsi les policiers étaient-ils cagoulés durant les interrogatoires, tandis que Jordanov n'aurait reçu qu'un simple rouleau de papier WC pour s’essuyer après sa seule douche, le deuxième jour de son incarcération.

En 2020, au moment de la plainte de la DGSI, les éditions Nouveau Monde affirmaient : « Il y a tout lieu d’être préoccupé si, dans la France actuelle, on use, à l’égard des journalistes enquêtant sur les éventuels dysfonctionnements de l’État, de moyens d’action qui semblaient jusqu’ici réservés aux terroristes. » Et d’ajouter, cette fois-ci : « Aujourd’hui nous y sommes, puisque Alex Jordanov a été soumis à des conditions de garde à vue humiliantes qui ne sont rien moins que celles des détenus accusés d’actes terroristes. »

Une autre information ne manquera pas de faire sourire : le 29 janvier 2021, Alex Jordanov terminait finaliste d’un Prix de l'essai décerné par… des services de renseignement, s'amuse Le Canard Enchaîné. Plus précisément par l’Académie du Renseignement, créée en 2010 par Matignon. Jordanov s'était incliné face à Andreï Kozovoï, salué pour son ouvrage Les services secrets russes. Des tsars à Poutine (Éditions Tallandier).

En outre, l'hebdomadaire nous apprend également que le reporter, pour un autre ouvrage, avait obtenu une dédicace d’un certain Bernard Squarcini, directeur central du renseignement intérieur entre 2008 et 2012 et désormais au cœur d'un certain nombre d'affaires judiciaires. Squarcini écrivait alors : « À mon cher Alex, à toi qui cherche toujours la vérité »...

Soutenir le livre et par extension son auteur

Rappelons que le 27 février 2020, Alex Jordanov avait été entendu une première fois par la Police judiciaire (BRDA) en audition libre, suite à un dépôt de plainte de la DGSI. Il était alors accusé d’avoir violé le secret défense. Les enquêteurs lui avaient demandé de divulguer ses sources, ce qu’il avait refusé, au nom du secret des sources et de la liberté d’informer. Son domicile avait également été « visité », et une caméra miniature retrouvée dans le couloir menant à son appartement.

Toujours selon nos informations, deux des policiers interpellés en même temps qu’Alex Jordanov ont été mis sous écrou, ce qui tendrait à prouver que l'identification des sources du journaliste est au cœur de la démarche judiciaire.

Cette affaire relance bien sûr le débat autour de la protection des sources journalistiques. Une loi du 30 octobre 2017 stipule qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet « d’une technique de recueil de renseignement [...] à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession ». Néanmoins, un « impératif prépondérant d’intérêt public » peut être invoqué, si la justice estimait que le texte du journaliste est de « nature à mettre en péril la sûreté de l’État ».

Si la période estivale n'est pas propice à d'autres développements judiciaires, l'éditeur Yannick Dehée appelle à des manifestations de solidarité avec Alex Jordanov, « et surtout à l’attachement à la liberté de la presse ». Pour ce faire, les libraires, selon l'éditeur, « peuvent remettre ce livre sur table, au besoin avec un mot d’explication sur les attaques dont son auteur est victime ».

