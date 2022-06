Situation des traducteurs en Europe : peut mieux faire

Premier constat : le contrat entre éditeur et traducteur existe presque toujours (49 %) ou le plus souvent (44 %). Cependant, des délais et lenteurs administratives imposent parfois de commencer un projet sans l’avoir signé. À ce titre, notons que dans 48 % des cas, c’est directement avec l’éditeur qu’il est passé — 15 % indiquent avoir recours à des agences (en Allemagne, Italie, Roumanie et aux Pays-Bas).

Toutefois, seule une minorité de pays dispose de contrats types ou spéciaux, découlant d’un cadre juridique ou de négociations interprofessionnelles. Un paradoxe, quand on sait que presque toutes les associations européennes présentent un modèle adapté.

En outre, à l’exception du Danemark, de la Suède, Finlande et Hongrie, où chaque signature entraîne une négociation, cette dernière intervient rarement. Soit que le contrat est immédiatement satisfaisant… soit que le traducteur ignore ses droits ?

Pour ces discussions, justement la rémunération (100 % des répondants pointent un tarif de base ou un pourcentage), de même les délais (81 %) sont les premiers points négociés. Le calendrier de paiement n’intervient qu’en troisième place avec 56 %. Cependant, la réussite des négos aboutit principalement sur les délais à 92 %, les tarifs, à 65 % et les droits moraux, à 42 %.

Contrats et contractants

La cession de droit s’applique largement, constate l’étude — ebook et audiobook étant immédiatement intégrés. La durée de cession, elle, est de 70 ans après la mort pour 11 pays, et de 5 à 10 ans, voire 20 ans pour 15 autres. En revanche, le droit de révocation, très attendu avec la transposition de la directive DSM [NdR : sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique], n’existe quasiment pas dans une majorité de territoires. Notons que quelques pays (Croatie, Danemark, Italie, Roumanie, etc.) bénéficient de droits ancrés dans la loi pour la réversion.

« Dans les trois quarts des pays, le droit du traducteur à l’intégrité de son œuvre est reconnu dans les contrats, et généralement respecté, bien que cela puisse dépendre du professionnalisme et du bon vouloir de l’éditeur », pointe l’étude.

De même, une procédure de révision est possible — avec la Finlande qui affirme rarissimes les refus d’une traduction pour des motifs qualitatifs. Sauf qu’en cas de litige, seules France, Espagne et Suisse ont des outils de médiation pour résoudre un conflit.

Enfin, l’une des reconnaissances du métier : la mention du nom du traducteur. Elle est habituellement présente sur la page de titre, mais tendrait à se généraliser directement sur la couverture — un phénomène à encourager, note le CEATL.

Dans les documents promotionnels, cette mention figurerait « presque toujours »… uniquement en Lituanie et en Finlande. En France, parfois, de même qu’en Angleterre, Pologne, Espagne ou Italie (et d’autres). « Cette question figure généralement dans les codes de bonnes pratiques, cosignés ou non avec les éditeurs », souligne l’étude.

Rémunération à revoir

Enfin, parlons d’argent : l’acompte versé à la signature du contrat est loin d’être la norme. Neuf pays le proposent contre 18 qui ne l’ont pas généralisé : la pratique demeure négociable individuellement toutefois. En revanche, la moitié des territoires versent le solde de la rémunération après deux mois.

Autre point : le paiement de droits proportionnels, en cas de succès, n’existe qu’en Norvège (et encore, après un certain temps). Dans 16 pays, cette notion n’existe pas. Là encore, la directive devrait remédier à ce point. Néanmoins, « les pourcentages sont si bas (par exemple, 1 ou 2 % du prix du livre) ou les seuils si hauts (nombre d’exemplaires à vendre), que les traducteurs touchent rarement davantage que leur rémunération de base ».

Fait notable : la moitié des pays ne verse pas de rémunération pour les exploitations secondaires (poche, ebook, audiolivre ou streaming). En outre, dans les deux tiers des pays, aucun mécanisme ne permet d’ajuster les contrats.

Transparence à venir...

Dernier élément, la transparence : 12 pays ne fournissent « presque jamais » de redditions de comptes, et la situation s’avère hétérogène sur les autres territoires — seuls Allemagne, Pays-Bas et Norvège se montreraient plutôt exemplaires sur le sujet.

D’ailleurs, dans les deux tiers des États, aucun niveau minimal de transparence n’est établi, ni par la législation ni par des accords de branches. Là encore, on attend que la transposition de la directive mette les choses au clair.

Pour compléter ces données, le CEATL présente également une situation juridique des traducteurs littéraires européens. On y constate bien que « conformément à la convention de Berne, les traducteurs littéraires européens sont reconnus comme des auteurs et jouissent des droits moraux attachés à leurs œuvres (droit de paternité, intégrité de l’œuvre) ».

Pour autant, « le contrat de traduction est relativement peu encadré et, en l’absence de négociations collectives », le métier de traducteur reste encore « très éloigné des principes posés par la directive européenne dite DSM, en particulier en matière de rémunération et de transparence ». (voir le document)

Les négociations devront donc s’ouvrir…

L'enquête est à consulter / télécharger, ci-dessous :

crédits photo : Markus Spiske/Unsplash