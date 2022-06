Catalogue et métadonnées : Clarivate et ProQuest accusés de vol

OCLC, pour Online Computer Library Center, est une coopérative mondiale de bibliothèques visant, par la mise en commun de ressources et de données, à fournir des solutions technologiques plus efficaces et accessibles aux établissements de lecture publique du monde entier.

L'un des principaux outils développés par l'OCLC s'intitule WorldCat, « le plus grand catalogue de bibliothèque du monde », une base de données bibliographiques mondiale en accès libre proposant les notices d'ouvrages de plusieurs milliers d'établissements.

Organisation à but non lucratif, l'OCLC a dénoncé par une plainte, le 13 juin dernier, le développement de MetaDoor par la société britannique Clarivate Analytics, spécialisée dans les outils et services autour des métadonnées et des œuvres protégées par le droit d'auteur — société à but totalement lucratif, pour sa part.

Dans sa plainte, l'OCLC assure que Clarivate et ses filiales, notamment ProQuest, acquise en 2021, « développent une plateforme nommée MetaDoor, [...] publiquement présentée comme une concurrente de WorldCat. Au lieu d'injecter des fonds et du temps dans ce développement, comme OCLC l'a fait de son côté pour WorldCat, ils ont emprunté des raccourcis en s'appropriant de façon frauduleuse des métadonnées et d'autres éléments produits par l'OLCL, ses membres et d'autres participants. »

En somme, l'OCLC accuse la société Clarivate d'avoir « volé de précieuses données » à WorldCat, pour alimenter son propre service concurrent.

Des accusations « sans fondements »

Après la déclaration d'un porte-parole du groupe, affirmant que les accusations « n'avaient pas lieu d'être », Clarivate a persisté en niant radicalement les faits reprochés, indique Library Journal. Le groupe a confirmé le développement « d'une plateforme de partage pair-à-pair de métadonnées créées par les bibliothèques », sans toutefois faire référence à la propre plateforme de l'OCLC, WorldCat.

Sans non plus utiliser le nom MetaDoor, Clarivate a précisé que sa plateforme offrirait des données sous licence ouverte, afin d'en permettre la réutilisation par toutes les bibliothèques.

Pour les faits reprochés, s'ils sont reconnus par la justice, OCLC réclame une ordonnance restrictive pour empêcher Clarivate et ses filiales « d'engager toute action interférant avec les relations contractuelles de l'OCLC », le paiement des frais d'avocat ainsi que de dommages et intérêts, pour une somme minimale de 75.000 $. L'OCLC affirme même que les actions de Clarivate relèvent d'un « comportement prédateur » vis-à-vis de ses outils et de ses données...

Déposée auprès d'une cour de l'Ohio, la plainte doit encore être examinée par la justice. Elle ne manquera pas de rappeler à nos lecteurs une autre action en justice, dans le secteur des métadonnées, mais sur le territoire français cette fois. Le groupe Electre, spécialisé dans les métadonnées aux bibliothèques et librairies, fait en effet les mêmes reproches à son concurrent Decitre, qu'il accuse d'avoir siphonné ses notices pour le développement de la propre solution de ce dernier, ORB.

Récemment, le tribunal correctionnel de Lyon a jugé Decitre coupable d'un usage frauduleux des données d'Electre, mais le groupe a fait appel, prolongeant un peu plus une affaire de plusieurs années déjà.

La plainte de l'OCLC est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Shira Golding Evergreen, CC BY-NC 2.0